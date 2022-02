Nei supermercati e dai fruttivendoli sono ormai disponibili già da qualche settimana gli asparagi freschi. Questi ortaggi, che ci accompagneranno per tutta la primavera, oltre ad essere super versatili in cucina, sono anche molto nutrienti.

Infatti, sono composti per il 93% di acqua e contengono pochissime calorie (circa 20 ogni 100 g di prodotto). Questi valori renderebbero gli asparagi perfetti per stimolare la diuresi e regolare l’attività intestinale. Inoltre sono fonte di antiossidanti, vitamine e sali minerali come calcio, potassio e ferro, importanti per la salute cardiovascolare.

Un modo originale per portare a tavola questi meravigliosi ortaggi è quello di creare dei fagottini con la pasta sfoglia. Questi stuzzichini davvero invitanti saranno perfetti da servire anche come antipasto, magari per il pranzo di domenica o per un’occasione speciale.

Per realizzare 4 fagottini ci vorranno:

400 g di asparagi freschi;

un rotolo di pasta sfoglia;

la scorza di un limone;

uno spicchio d’aglio;

un tuorlo d’uovo;

20 g di latte;

olio EVO, sale, pepe;

semi di papavero;

peperoncino (opzionale).

Saranno veramente la fine del Mondo questi fagottini di asparagi e limone, cotti in appena 10 minuti

Innanzitutto puliamo i nostri asparagi, eliminando prima la buccia con l’aiuto di un pela patate e poi sciacquandoli con dell’acqua.

A questo punto, andiamo a rosolarli in una padella con olio, aglio ed un pizzico di peperoncino, per chi ne fosse amante. Durante la cottura regoliamo la quantità di sale e pepe e, verso la fine della cottura, grattugiamo la scorza di limone.

Mentre gli asparagi si intiepidiscono, tagliamo la sfoglia in 4 rettangoli. Ora non ci resta che disporre sulla diagonale gli asparagi e portare uno degli angoli del rettangolo verso il centro. Fatto ciò, mescoliamo in una ciotola il tuorlo d’uovo con il latte e bagniamo il pezzo di pasta appena piegato. In questo modo, riportando verso il centro anche l’altro angolo, questi rimarranno ben saldi tra loro e non si apriranno in cottura.

Una volta finito, disponiamo i fagottini su una teglia con carta forno, precedentemente irrorata con un po’ di olio EVO. Aggiungiamo qualche seme di papavero sulla superficie dei fagottini ed inforniamo a 200 gradi per 10 minuti. Saranno veramente la fine del Mondo questi fagottini che potremmo servire anche come contorno ad un secondo di carne.

Lettura consigliata

Diciamo basta alla muffa in frigorifero, grazie a questa tecnica super efficace per conservare gli asparagi intatti e perfetti per diversi giorni