In questo periodo si parla spesso di mare, spiagge e vacanze. Tutti elementi che ci fanno venire in mente una bella tintarella. L’abbronzatura dona a tutti un bel colorito bronzeo e dorato. Regala un aspetto sano e radioso. Tutti la vorremmo cominciare a sfoggiare già a maggio. Tuttavia, la maggior parte delle persone va in vacanza solo qualche giorno durante il mese di agosto. In queste giornate, quindi, molti sono ancora bianchi come mozzarelle. Per il viso, non ci sono grandi problemi. Come già facciamo tutto l’inverno, possiamo ricorrere ai magistrali trucchi di make up, grazie ai quali possiamo minimizzare alcune imperfezioni o piccoli difetti ed esaltare i punti di forza.

Per il corpo, però, la cosa si fa un po’ più complicata. L’abbigliamento estivo mette in bella mostra braccia e gambe. E la pelle bianchiccia non è il massimo da vedere quando si indossano shorts e abiti corti. Ma un’alternativa c’è. Si tratta degli autoabbronzanti. In questo articolo andremo a vedere come realizzarne due in casa, utilizzando ingredienti assolutamente naturali.

Per sfoggiare un’abbronzatura perfetta e dorata ecco 2 ricette per preparare in casa un autoabbronzante naturale

Per la prima ricetta avremo bisogno solo di qualche bustina di tè nero. Basterà metterle in infusione in acqua bollente. Per le quantità, valutare in base alla carnagione di partenza. Per le pelli più chiare, usare almeno 8 bustine. Chi ha già un incarnato piuttosto scuro, dovrà usarne anche 15 o 16. Una volta che l’acqua si sarà raffreddata, travasare il tè in un flacone spray. Vaporizzare questa miscela sul corpo più volte al giorno. Al massimo 5. Ad ogni applicazione, prima di indossare i vestiti, aspettare la completa e totale asciugatura.

Volendo, potremmo conferire al nostro autoabbronzante naturale anche una piacevole profumazione. Dovremo solo aggiungere alcune gocce dell’olio essenziale che più ci piace. Per l’estate, si consigliano i toni freschi e frizzantini degli agrumi, come limone, pompelmo, arancia e bergamotto. L’autoabbronzante a base di tè nero resiste in frigorifero per due settimane circa.

Autoabbronzante naturale n. 2

Vediamo un’altra ricetta casalinga. In questo caso, avremo bisogno di 125 g di crema idratante bianca e di una tazzina da caffè colma di cacao amaro fondente o, meglio ancora, del tipo extra fondente. Versare la polvere di cacao nella crema e mescolare con cura fino a ottenere una crema liscia e omogenea di colore beige chiaro. Attenzione a non formare grumi. Applicare sulla pelle con un massaggio fino al completo assorbimento. Ripetere il trattamento almeno due volte alla settimana. La crema autoabbronzante al cacao va conservata in un contenitore con chiusura ermetica, in un luogo fresco e asciutto. Dura circa un mese. Ecco, quindi, cosa fare per sfoggiare un’abbronzatura perfetta e dorata anche se siamo ancora in città.

