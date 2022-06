Sono tante le donne che amano dipingere le unghie. Di solito, in inverno ci si limita alle mani. In estate, però, è importante curare anche le unghie dei piedi, dal momento che sono in bella mostra quando indossiamo sandali e scarpe spuntate. Come per qualsiasi accessorio e prodotto di make up, anche le tinte di smalto seguono mode e tendenze. Sicuramente, per la scelta occorre anzitutto considerare la lunghezza delle unghie stesse. Dopodiché, ci si può divertire con le mode. I colori pastello andranno molto durante l’estate 2022. Tenui, delicate ed anche un po’ romantiche, si tratta di tinte che stanno molto bene sulle giovanissime. Tuttavia, rosa baby, celeste, lilla e verde menta non saranno le uniche opzioni tra cui poter scegliere. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che in estate ci si abbronza. Sarebbe quindi opportuno scegliere colori che facciano risaltare la nostra tintarella dorata.

Impazza questo colore di smalto perché sta bene su ogni unghia, esalta l’abbronzatura ed è perfetto anche a 50 e 60 anni

Il colore del momento è il golden corallo. Uno smalto vivace, acceso e luminoso. Molto estivo, fa risplendere al meglio la nostra pelle. Il golden corallo è una sfumatura di corallo più intensa. Tende al rosso. In più, all’interno, c’è una punta di oro che scalda, dona lucentezza e fa brillare l’abbronzatura. Per enfatizzare le qualità di questa tinta, ovviamente si consiglia di terminare la manicure applicando un bel finish luminoso. Volendo, si può dipingere un’unghia (ad esempio l’anulare) con una tinta dorata. L’accoppiata sta molto bene. In alternativa, è anche possibile ripassare tutte le unghie color golden corallo con uno smalto trasparente contenente dei glitter dorati o argentati. Per un risultato più fine e raffinato, si può invece optare per la “french inversa”: unghia color nude e lunetta golden corallo. Il risultato sarà fine ma non troppo semplice né banale.

Qualche consiglio per l’abbinamento

Il colore delle unghie si deve intonare con il resto dell’outfit. Con le unghie corallo è perfetto il look total dark, nero, blu notte o marrone scuro, così come il total white, ideale in estate. Per il resto del makeup, chi porta il rossetto dovrà scegliere una nuance che sia il più possibile simile a quella dello smalto.

Tutti i pregi del golden corallo

Questa tinta ha vari pregi. Anzitutto, come il corallo base, sta bene su ogni tipo di incarnato. Nel caso specifico dello smalto, sta bene su qualsiasi tipo di unghia: lunghe o corte, ovali o squadrate. Insomma, se questo colore ci piace, non dobbiamo porci troppi problemi perché è una tinta versatile ed estremamente democratica. Per tutti questi vantaggi che abbiamo spiegato, è chiaro il motivo per cui impazza questo colore di smalto.

