Quale posto migliore del terrazzo o balcone di casa per passare una piacevole serata in compagnia di amici e parenti? Un luogo intimo e cordiale dove poter trascorrere diverse serate estive, soprattutto se le dimensioni del nostro terrazzo sono ampie e spaziose. Ma niente paura perché anche un piccolo terrazzino ben arredato può dare i suoi frutti.

In un momento di ritrovo così conviviale ovviamente non può mancare il tanto amato e ricercato aperitivo, per dare alla serata un tono di gusto e qualche colore in più. Possiamo rendere tutto ancora più magico accompagnando il cibo con del gradevole vino, che sia bianco, rosso o rosé, non ha importanza.

2 idee sfiziose per un aperitivo in terrazza da preparare a casa velocemente per stupire gli ospiti

Per stupire gli ospiti evitando di portare in tavola alimenti poco salutari, grassi e di poca sostanza, potremmo optare per queste 2 idee di mini appetizer fatti in casa. Buoni come l’aperitivo di un ristorante stellato, ma sulla terrazza di casa nostra.

Le ricette

La prima è quella di portare in terrazza dei gustosi panini, ma non i classici di pane, bensì una preparazione a base di uova. Per realizzare i panini ci occorrono: 4 albumi, 2 tuorli, 2 cucchiai di Philadelphia, ½ cucchiaio di bicarbonato. Montare a neve gli albumi nella planetaria o con l’aiuto delle fruste elettriche. Aggiungere il bicarbonato e, se gradito, del timo. Intanto, in una ciotola mescolare i tuorli con la Philadelphia. Unire il composto agli albumi montati a neve, mescolando dal basso verso l’ alto. Riporre il composto mono porzione su una teglia foderata con carta da forno e cuocere in forno ventilato a 150 gradi per 20 minuti. Da farcire successivamente con dei cubetti di salmone ed insalata, a cui poter aggiungere della deliziosa maionese di riso.

La seconda idea sono dei prelibati toast ai fichi, perfetti per un aperitivo estivo. Basterà munirsi del pane da toast, integrale o ai cereali, in base alle personali preferenze, e tostarlo. Successivamente, farcire con hummus di ceci, feta a cubetti, rucola, olive taggiasche e fichi.

Ecco 2 idee sfiziose per un aperitivo in terrazza pronte in un baleno per fare un figurone. Possiamo accompagnare il tutto con delle coppette di verdure crude e hummus di vari gusti. Ad esempio quello di ceci, di fagioli, di barbabietola rossa, a seconda dei gusti. Possiamo portare in tavola dei dolci mini per concludere al meglio il nostro aperitivo.

