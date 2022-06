L’estate sta arrivando e i negozi si stanno riempiendo di costumi da bagno di varie tipologie. Si tratta di un indumento fondamentale per chi ama trascorrere del tempo al mare o, più semplicemente, in piscina. I modelli sono i più diversi tra loro, dai bikini ai costumi interi non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Oltre a rimanere ammaliati dal modello, però, sarà bene cercare di acquistare quello che dona di più alla propria fisicità. Premesso che parlare di “prova costume” è diventato del tutto superfluo dal momento che non bisognerebbe mai precludersi l’estate per via del proprio peso. Tuttavia, anche senza diete o sessioni di sport ossessive, sarà possibile apparire più snelle e slanciate semplicemente scegliendo il costume migliore per noi.

Oggi si vedranno alcuni modelli di costume perfetti per chi vuole slanciare la figura e allungare otticamente le gambe. Come per le calzature, infatti, anche i diversi modelli di costume ci faranno apparire più o meno alte. Perfetti anche a 50 anni sono dei modelli di tendenza perfetti per sembrare più magre in spiaggia.

Per sembrare più magre in spiaggia a 50 anni sono questi i costumi da bagno che slanciano il fisico e nascondono la pancia

Tra i modelli perfetti per slanciare la figura troviamo quelli color nude, quelli a vita alta e i costumi con laccetti e rouches. Quando si parla di color nude non ci si riferisce ad una sola tonalità. Infatti, sarà bene cercare il nude più simile possibile alla nostra carnagione. Per le donne dalla carnagione media saranno perfetti i costumi tendenti al beige. Chi, al contrario, ha pelle diafana o molto scura dovrà scegliere un’altra tonalità di nude. Per le prime sarà perfetto il rosa antico mentre per le seconde i marroni. Per quanto riguarda il modello perfetto, i bikini come i costumi interi.

I costumi a vita alta, poi, sono modelli ottimi per slanciare e camuffare la pancia di chi li indossa. Oggi sono disponibili anche costumi realizzati in modo tale da non segnare eventuali rotolini. Si potranno acquistare beige oppure in colori diversi tra cui il nero. Il nero è un must anche durante il periodo estivo per chi preferisce non indossare stampe o colori molto accesi. Il terzo modello, invece, è quello con laccetti molto sottili in vita. Sarà sufficiente regolarlo sul proprio fisico per renderlo un modello ottimo per tutte. Infatti, i laccetti sottili tenderanno a non stringere e, soprattutto, non segnare. Ottimi, poi, i costumi con rouches ideali anche a 50 anni per nascondere la pancia e sembrare più magre.

Consigli per gli acquisti

Tra i costumi marroni a basso prezzo si può segnalare un modello a vita alta su Shein a 10 euro. Sulle tonalità del rosa, invece, Calzedonia ne propone a circa 70 euro. Il nero, tuttavia, resta la soluzione ideale per tutte le fisicità, dal costume intero come quello presente sul sito di Calzedonia a circa 50 euro a quelli di Tezenis a poco meno di 30 euro. Da ultimi i costumi con laccetti molto sottili sia da legare che con laccetti regolabili. Tra questi troviamo quello floreale di Calzedonia a circa 20 euro per lo slip oppure quello di Zaful con laccetti molto sottili a circa 15 euro. Su Shein ne vendono con rouches a circa 12 euro.

