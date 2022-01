Tutti coloro che seguono l’evoluzione della moda sanno perfettamente che, ciclicamente, ritornano vecchie tendenze.

Sia per quanto riguarda l’abbigliamento che per gli accessori non sono rari dei ritorni in grande stile.

In questo inverno 2022 uno dei grandi ma controversi ritorni è rappresentato dagli UGG, stivaletti morbidi e caldi in montone.

Le controversie nascono dal fatto che in molti li ritengono poco eleganti. Nonostante questo stanno decisamente spopolando. Oltre a queste calzature anche diverse tipologie di sneakers perfette per estate e inverno sono tornate prepotentemente di moda.

Proprio tra le scarpe da ginnastica ce n’è un modello molto amato circa una decina di anni fa. Anche in questo caso si tratta di calzature che hanno suscitato opinioni discordanti per la presenza di una zeppa interna.

Invece dei tacchi a 50 e 60 anni meglio queste scarpe iconiche tornate dal passato per sembrare altissime senza soffrire

La pioniera di questa tipologia di calzatura, poi copiata e vista ovunque, è la stilista Isabel Marant.

Era il lontano 2010 e ai piedi di molte donne cominciarono ad apparire queste scarpe comode che facevano sembrare più alte senza utilizzare tacchi.

Diventarono in breve tempo una vera e propria tendenza di cui poche hanno saputo fare a meno. Le sneakers di Isabel Marant sono un incrocio ben riuscito tra elementi sportivi e femminilità. Infatti, la base è una classica scarpa da basket arricchita con una zeppa interna e chiusura velcro.

In molte le hanno indossate e hanno continuato ad indossarle in questi anni, nonostante sembrassero apparentemente accantonate.

Chi le ama sarà davvero lieto di sapere che proprio per questo inverno torneranno di gran moda. Perfette per guadagnare qualche centimetro di altezza a qualsiasi età, la comoda zeppa le rende ottime anche per chi non ha dimestichezza con i tacchi.

Dove comprare

Chi non possiede più quelle indossate in passato potrà acquistarle nuovamente scegliendo tra diversi modelli.

Oltre alle classiche proposte da Isabel Marant a 410 euro sarà possibile optare anche per tipologie meno costose.

Il momento dei saldi è, infatti, perfetto per portarsi a casa il modello preferito a prezzi competitivi. Tra tutte Calvin Klein le propone in nero scontate da 140 euro a 83 euro o lograte da 130 euro a 90 euro.

Chi ha un budget ancora più ridotto o non ha voglia di investire cifre importanti sulle scarpe potrà consultare Zalando. Proprio su questo sito di ecommerce sarà possibile trovare quelle proposte da Anna Field scontate da 45 euro a 36 euro.

Ecco perché invece dei tacchi a 50 e 60 anni meglio queste scarpe iconiche tornate dal passato per sembrare altissime senza soffrire.