Per sembrare più alte anche senza indossare i tacchi basterebbe un semplice esercizio che migliorerebbe anche stress e digestione

Uno dei crucci che ci tormenta è legato al fisico e riguarda la statura. Oltre ad essere magre, sin da bambine spesso si desidera diventare anche alte.

Quando poi la crescita non soddisfa, ci consoliamo pensando che basterà un bel paio di tacchi per risolvere il problema.

È altrettanto vero, però, che in questo modo bisogna fare i conti con la scomodità. Purtroppo, non tutte le tipologie di scarpe alte contemplano il comfort.

Anche questa problematica, tuttavia, può essere arginata molto semplicemente grazie ad alcuni accorgimenti e accorgimenti e trucchetti illustrati in un precedente articolo.

Allo stesso modo, abbiamo comunque anche già visto che non solo i tacchi, ma anche l’abbigliamento o gli accessori possono risultare particolarmente utili alla causa.

Ma non è finita qui, perché ci sarebbero anche altri stratagemmi per guadagnare qualche centimetro in più in altezza e risultare slanciate come le modelle.

Per sembrare più alte anche senza indossare i tacchi, ad esempio, basterebbe un semplice esercizio yoga che migliorerebbe anche stress e digestione.

Precisiamo subito che non si tratta di una posizione complicata o che richiede un’elasticità sopraffina, al confine con il contorsionismo.

È al contrario una posizione che lavora molto sulla distensione dei muscoli e sulla correttezza della postura, risultando ottimale soprattutto per la schiena.

Si chiama Tadasana, che tradotto significa “la posizione della montagna”, ed è davvero adatta a tutti, anche ai principianti della disciplina.

Non c’è nemmeno bisogno di attrezzi o accessori specifici: si pratica molto banalmente in piedi ed è quindi comodissima da fare anche a casa.

La sua modalità d’esecuzione non solo favorirebbe sollievo per la schiena e tonicità per gambe e glutei, ma addirittura inciderebbe positivamente sulla digestione.

Dalla posizione eretta, uniamo i piedi e alziamo e abbassiamo le dita per percepire il nostro radicamento al suolo.

A questo punto, con la massima concentrazione, dovremo come allungare verso l’alto i muscoli delle gambe, mantenendo la colonna eretta.

Sempre stando dritti, portiamo le braccia sopra la testa, giunte in preghiera o parallele, coi palmi rivolti in avanti.

Proprio questo tipo di allungamento generale, oltre a rinforzare i muscoli, col tempo potrebbe aiutarci a guadagnare qualche cm in più in altezza.

La posa andrebbe sostenuta per 10-15 secondi circa, aumentando la tempistica a seconda dell’accrescere della consapevolezza di sé.

