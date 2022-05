A volte l’età, ma anche la stanchezza, potrebbero portare a una diminuzione del desiderio e della libido. Una situazione che potrebbe anche generare un disagio psicologico. In genere, una vita ben regolata e con un minimo di attività fisica dovrebbe aiutare la salute in tutti i sensi. Quando ci si sente stanchi e abbattuti allora si ricorre volentieri ad un caffè. La caffeina ci dà la spinta giusta per rimetterci in forma. Tuttavia, alcuni trovano il caffè troppo aggressivo per lo stomaco. Soprattutto quando si beve a stomaco vuoto, ciò potrebbe capitare.

Per diminuire l’aggressività del caffè, basterebbe aggiungere un pizzico di questa spezia. Oltre a rendere il caffè più aromatico, lo renderebbe anche più amico dello stomaco. Il caffè stimolerebbe inoltre il sistema nervoso, aiutando per riflesso anche la libido. Anche al peperoncino vengono attribuite proprietà afrodisiache. Tuttavia, altro che peperoncino o caffè, se il desiderio diminuisce potrebbe dipendere da altro.

Un calo del desiderio sessuale

Un calo della libido potrebbe presentarsi anche all’interno della coppia e potrebbe dipendere da alcuni fattori. Se il calo del desiderio fosse reciproco nella coppia, si potrebbe pensare a fattori di natura psicologica. Questi si potrebbero ripercuotere sulla sfera sessuale. Anche l’avanzare dell’età e il calo dell’ormone testosterone potrebbero portare ad una diminuzione della libido. Tuttavia, vi sono anche delle malattie che hanno riflessi sul desiderio. Così è per l’ipotiroidismo o l’ipertiroidismo. Ma anche per il diabete, l’endometriosi o la disfunzione erettile. Ognuna di queste cause merita un percorso specifico di cura. Per cui è sempre meglio rivolgersi al medico per individuare bene la causa.

Altro che peperoncino o caffè, se la libido diminuisce ecco una pianta poco nota che aiuterebbe e migliorerebbe anche la memoria

C’è da aggiungere che la mancanza di libido potrebbe dipendere anche da condizioni momentanee. Per esempio una settimana di superlavoro. Questa comporta grande stanchezza fisica, con riflessi possibili anche sul desiderio. Potrebbe anche dipendere da stress psicologico, che porta alle stesse conseguenze. In questi casi esiste una pianta dalle origini andine, la maca. È conosciuta anche come ginseng peruviano, perché di questa pianta si utilizzano le radici. Le sue proprietà consisterebbero nel migliorare il livello di energia generale e anche la memoria.

La maca si crede che possa essere utile per favorire l’equilibrio ormonale nelle donne. Non solo, ma anche di migliorare la fertilità e di aumentare la libido maschile e femminile. Inoltre, potrebbe aiutare le difese immunitarie. Si tratta di una radice utile a risolvere quei cali momentanei di desiderio che a volte avvengono nelle coppie. Si può acquistare liberamente in farmacia, parafarmacia ed erboristeria.

