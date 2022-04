Il pesce è uno di quegli alimenti spesso raccomandati dagli esperti di salute e dovrebbe finire regolarmente sulla tavola. Non tutti gli esemplari sono uguali, certo, ma difficilmente sbaglieremo servendone un bel piatto al forno o al cartoccio.

Quando siamo al mercato o in pescheria, sui banconi notiamo più varietà di pesci, che bene o male ci ingolosiscono. Frequentemente decidiamo di puntare sulle specie marine, ma anche quelle d’acqua dolce sarebbero ugualmente benefiche e saporite.

Proprio in questo articolo abbiamo deciso di illustrare i tantissimi benefici che potrebbe apportare il consumo di un pesce comune anche in Italia. Lo si può vedere aggirarsi sia in mare che nei nostri fiumi e lo possiamo reperire praticamente per tutto l’anno.

Storione

Parlando coi pescatori del luogo, forse avremo sentito di come qualche volta abbiano pescato uno splendido esemplare di storione. Ecco un pesce nostrano dal sapore delicato che molti di noi avranno già sentito nominare, ma forse senza averne ben presente forma e aspetto.

Appartenente alla famiglia degli Acipenseridi, sarebbe riconoscibile a causa dei suoi tratti distintivi ben precisi. Lungo in media da uno a tre metri, si presenta in un colore grigioverde sul dorso e più bianco sul ventre. È di forma allungata, col muso a punta e particolarmente affusolato. Non tutti conoscono la prelibatezza delle sue carni e i motivi per cui non dovremmo rinunciarvi.

Ecco un pesce nostrano dal sapore delicato che potrebbe abbassare pressione e trigliceridi e prevenire i calcoli renali

I vantaggi nel consumo di questo pesce sono visibili innanzitutto nell’alto livello di omega 3, dei grassi utili sotto diversi aspetti. Infatti, oltre che prevenire le malattie cardiovascolari, contribuirebbero a mantenere nella norma i trigliceridi e la pressione.

Grazie all’apporto consistente di minerali quali potassio e fosforo, poi, favorirebbe la crescita sana di denti e ossa e contrasterebbe l’ipertensione arteriosa. Come ultimo appunto, ma non meno importante, potrebbe rivelarsi un ottimo aiuto contro la formazione dei calcoli ai reni.

Lo storione è squisito cucinato al forno o cotto in umido con dei pomodorini freschi. In alternativa potremmo provarlo sotto forma di scaloppine; o ancora, in padella insaporito da due spicchi d’aglio e un bicchiere di vino bianco.

