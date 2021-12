Basta calcare, macchie nere e incrostazioni sul WC ecco come averlo sempre bianco e pulito con 1 trucchetto infallibile

Il calcare è una delle sostanze più temute da tutte le donne e gli addetti alle pulizie domestiche.

Questo sedimento naturalmente presente nell’acqua che utilizziamo nelle nostre case, tende ad attaccare e corrodere tutti gli oggetti con cui viene in contatto per lungo tempo.

Inoltre è la causa di antiestetiche incrostazioni e macchie ingiallite sui lavandini, vasche, docce e WC.

Di difficile rimozione il calcare, non viene via così facilmente dalle superfici. Una problematica più volte trattata, infatti, mai più macchie di calcare su rubinetti e WC con 1 trucchetto efficacissimo per bagni e cucine brillanti e splendenti.

Numerosi sono i rimedi naturali da poter utilizzare per la rimozione di sporco ostinato e calcare. Tuttavia quello che vogliamo proporre oggi è un trucchetto insolito e inaspettato.

Un trucchetto geniale

Per eliminare le incrostazioni di calcare e le macchie nere dal WC, basterà utilizzare una semplicissima pastiglia per la lavastoviglie.

Eh già, questo piccolo involucro ricco di detersivi e sostanze smacchianti, dall’azione sgrassante e lucidante. Viene in nostro soccorso anche per la pulizia della tazza del water. Infatti basterà mettere una o due pastiglie nella toilette e lasciarla agire tutta la notte. Nelle parti del WC dove non c’è acqua, basterà applicare con l’aiuto di un pennello usa e getta, una sospensione di compresse disciolte. Indispensabili durante questa operazione l’uso di guanti e mascherina. Attrezzatura necessaria, per evitare di venire in contatto con germi e batteri.

Il giorno successivo, sarà sufficiente versare una bacinella di acqua bollente nella tazza del water e il gioco è fatto.

Come disinfettare i sanitari

Se l’intento è anche quello di igienizzare la tazza del water per eliminare batteri e agenti patogeni, è possibile utilizzare prodotti come bicarbonato e aceto.

Due sostanze che oltre ad igienizzare eliminano anche macchie, incrostazioni ed aloni neri. Inoltre evitano la fuoriuscita di cattivi odori particolarmente sgradevoli, che molte volte fuoriescono dai servizi igienici. Il bicarbonato, infatti, ha un’azione sbiancante e anti odore, oltre ad essere un prodotto naturale e non dannoso per la salute. Una sostanza che viene in nostro soccorso nelle pulizie domestiche più e più volte, infatti per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente.

L’’aceto invece è un potente antibatterico che aiuta ad eliminare batteri e germi presenti nel water. Ottimo anche da aggiungere in lavatrice per igienizzare ed ammorbidire il bucato. Infatti ecco 3 trucchetti facili e veloci per avere asciugamani nuovi ed usati sempre morbidi e profumati ed evitare che siano secchi e ruvidi da graffiare la pelle.

Ebbene, basta calcare, macchie nere e incrostazioni sul WC ecco come averlo sempre bianco e pulito con 1 trucchetto infallibile.