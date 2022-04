Si avvicina la bella stagione e in tanti sono già in azione per presentarsi al meglio alla prova costume. Dall’altro lato, però, non si può pensare di mettersi in forma solo in previsione dell’estate. Infatti, l’esercizio fisico è fondamentale sempre per il nostro corpo.

Abbiamo visto come esistano diversi modi e differenti movimenti per stare bene con noi stessi, dedicandoci pochi minuti al giorno. Di sicuro, la costanza è forse il problema maggiore. Tutti, più o meno, sanno che determinati esercizi sono necessari per il nostro corpo, ma in pochi, poi, li svolgono regolarmente. Soprattutto quando ci si sente bene.

Oggi parleremo di ginnastica posturale ipopressiva. Una tecnica recente, che arriva dalla Spagna e che è tra le più innovative. In particolare, ci concentreremo su alcuni esercizi per scongiurare il prolasso, migliorare il girovita e attenuare gli stati d’ansia. Sembra incredibile, ma con alcuni semplici movimenti, da ripetere quotidianamente, sarà possibile far fronte a questi tre problemi apparentemente diversi.

Iniziamo subito con il primo. Ci sdraiamo a pancia in su, con le ginocchia piegate e solo i talloni a toccare il pavimento. Le mani dovranno essere poste poco più in alto rispetto alla vita, appoggiate sulle costole. Quindi, inizieremo a fare una semplice respirazione. Quando inspireremo le nostre coste si apriranno, mentre andranno a chiudersi nel momento dell’espirazione. Una decina di volte, per tre sessioni con una ventina di secondi di pausa.

Per scongiurare il prolasso, migliorare il girovita e ridurre l’ansia, ecco alcuni esercizi di ginnastica da fare ogni giorno per 5 minuti

Passiamo ora al secondo, con il massaggio del diaframma. Nella stessa posizione di prima, saranno le nostre dita questa volta a dover agire. Andando su e giù dal petto fino alla pancia per massaggiare il diaframma. Stringendo le costole, le nostre dita dovrebbero riuscire a infilarsi sotto di esso. Un po’ come se avessimo un pianoforte sotto le nostre dita. Spesso il diaframma, a causa anche dello stress, è molto contratto. Questo movimento servirà a rilassarlo. Lo eseguiamo per una trentina di secondi, ripetendolo almeno tre volte, con una breve pausa tra una sessione e l’altra. Esercizio da fare preferibilmente alla sera, prima di coricarsi.

Sempre dalla stessa posizione, partirà il terzo movimento. Questa volta allargheremo le braccia, con le mani appoggiate di taglio sul pavimento. Faremo quindi una doppia inspirazione e una quadrupla espirazione. Dovremo, quindi, rispetto al primo esercizio, controllare la respirazione e farla gradualmente. Inspiriamo con il naso, fino all’apnea, per poi espirare con la bocca. Quando rilasciamo, muterà anche la posizione delle braccia e delle mani. Esse ruoteranno, con i palmi in direzione delle gambe e si posizioneranno all’altezza del pube. Nel momento dell’espirazione, le mani ci aiuteranno spingendo verso il basso. Anche in questo caso, una decina di respirazioni per tre sessioni, con pausa di pochi secondi.

Sono tre esercizi all’apparenza molto semplici ma che, se eseguiti correttamente e con costanza, aiuteranno a stimolare nel modo corretto tutto la nostra parte addominale. Non solo, ma saranno fondamentali anche per il suo rilassamento e questo ci permetterà di chiudere le giornate allontanando lo stress.

