Quando i tempi stringono, bisogna farsi furbi e rimboccarsi le maniche.

Le ricette più elaborate, come questi squisiti cannelloni bianchi o al sugo, sono senz’altro buonissime, ma hanno un problema. Rubano molto tempo e non tutti possono permetterselo.

La cucina, però, è una vera e propria arte, perché può sorprenderci con fantastiche ricette veloci ma davvero eccezionali. Talvolta è proprio la ricetta più rapida quella che ci ruba il cuore, perché ci permette di creare in poco tempo un buon piatto per la nostra famiglia.

In questo caso cadrà a pennello l’antipasto che stiamo per preparare insieme.

Anzi, a dire il vero non si tratta solo di un antipasto. Queste girelle di pasta sfoglia da fare in un quarto d’ora, infatti, sono così buone che saranno perfette anche come spuntino o aperitivo. Ecco come prepararle.

Un vero piacere per il palato

Per questa ricetta ci servirà un rotolo di pasta sfoglia, base fondamentale della nostra preparazione.

Questo prodotto, oltre a essere comodo e pratico, è molto versatile, perchè si adatta bene a ricette dolci o salate.

La prima versione delle nostre girelle è quella più sfiziosa, con il salame.

Per prepararla, stendiamo il nostro rotolo di sfoglia e ricopriamolo con uno strato di fontina. Su questa, poi, sistemiamo delle fette di salame e della rucola.

A questo punto, arriva il pezzo forte. Sulla rucola aggiungiamo cucchiaiate di salsa boscaiola, che aumenterà il sapore unico e inconfondibile di queste girelle.

Infine, arrotoliamo il rotolo, tagliamolo in fettine di 1,5 o 2 cm e sistemiamo tutto su una teglia ricoperta con carta forno.

Inforniamo a 180° per 15-20 minuti e i nostri stuzzichini saranno pronti.

Queste girelle di pasta sfoglia da fare in 15 minuti sono perfette per soddisfare amici e parenti velocemente

Un’altra gustosa idea per farcire le nostre girelle è riempirle di mortadella, pomodoro, insalata e mozzarella.

Il procedimento sarà lo stesso, ma questa volta le nostre sfiziosità saranno più filanti e ancora più imbottite.

Una versione dolce per finire il pranzo in bellezza

Tutti sappiamo che, un pranzo o una cena che si rispetti, dovrebbe terminare mangiando un dolcetto.

Ecco perché, dopo 2 ricette salate, concluderemo il tutto con delle buonissime girelle dolci.

Per prepararle, dovremo procurarci 200 grammi di ricotta vaccina, 40 grammi di zucchero e 50 grammi di gocce di cioccolato.

Mischiamo tutti questi ingredienti, fino a creare un composto cremoso e omogeneo. Stendiamo, quindi, questo strato cremoso sulla pasta sfoglia.

Basterà richiudere il rotolo su se stesso, tagliarlo a fette di 2 cm e infornare il tutto a 180° per 20 minuti circa.

A fine cottura potremo spolverare il tutto con dello zucchero a velo.

I nostri dolcetti saranno davvero deliziosi.

