Uno dei primi segnali di usura del corpo ci viene spesso dalla schiena. I primi acciacchi, i primi dolori spesso provengono da lì. Quanti di noi si sono sentiti dire la classica frase “stai diventando vecchio” quando hanno raccontato di problemi nella fascia lombare? A volte c’è davvero poco da fare ironia. Rimanere bloccati per colpa della schiena può portare alle lacrime. Dolori lancinanti che paralizzano tutto il corpo.

L’ernia del disco è uno dei problemi più frequenti nella popolazione di mezza età. Uno stile di vita sedentario, oppure traumi trascurati quando si era giovani e forti o semplice invecchiamento del corpo. Queste sono solo alcune delle cause che la provocano. Oggi andremo a vedere alcuni esercizi ad hoc per cercare di contrastare, per quanto possibile, questa patologia. Sempre specificando di avvalersi di un’analisi medica e successivamente fisioterapica prima di cimentarsi in qualsiasi tipo di esercizio fisico.

Iniziamo prendendo una sedia, sedendoci con la schiena dritta, parallela allo schienale. Teniamo le gambe leggermente divaricate, poi andremo a prenderci le caviglie con le mani e terremo questa posizione per cinque secondi. Risaliamo e rimettiamoci nella posizione iniziale. Faremo questo movimento per cinque volte.

Un esercizio simile lo possiamo fare anche a terra. Ci sediamo e distendiamo le gambe, con le punte dei piedi rivolte verso l’alto. Quindi, pieghiamo la schiena, allungando le braccia, fino a toccare i piedi. Teniamo la posizione, anche in questo caso, per cinque secondi, per poi tornare alla posizione originaria e ripetere il movimento per cinque volte.

Dolore che parte dalla schiena, passa alle gambe e arriva ai piedi, ecco come prevenire l’ernia del disco con questi semplici esercizi

Sempre in posizione supina a pancia in su, possiamo distenderci completamente, poi piegare le ginocchia a portarle verso il petto, dove saranno accolte dalle nostre braccia. Una posizione a uovo che terremo per una ventina secondi, prima di tornare a quella di partenza e ripetere per altre tre volte.

Dopodiché, allunghiamo ancora la nostra schiena con un esercizio di ginnastica posturale. Ci mettiamo in ginocchio, guardando in avanti, con la testa dritta. Ci portiamo leggermente indietro con il busto finché non sentiremo il sedere a contatto con i talloni, quindi, con le braccia ci proietteremo in avanti. Con la testa che si inserirà parallelamente a queste. Allunghiamole al massimo, sentendo lavorare tutta la nostra schiena. Teniamo la posizione di massima estensione per cinque secondi, prima di tornare a quella di partenza. Ripetiamo l’esercizio per almeno cinque volte.

Infine, chiudiamo con il cosiddetto Superman: ci mettiamo a quattro zampe e allunghiamo rispettivamente il braccio destro con la gamba sinistra, poi il braccio sinistro con la gamba destra. Distendiamo bene, cercando di tenere la posizione un paio due secondi. Combinazione da ripetere per cinque volte per ogni braccio.

È un dolore che parte dalla schiena e passa alle gambe quello dell’ernia del disco, che possiamo però tenere sotto controllo con questi semplici esercizi quotidiani. Ricordando sempre che, prima di effettuare qualsiasi movimento, è sempre meglio consultare uno specialista.