I piccioni che svolazzano attorno a davanzali e balconi sono un problema molto diffuso in città. Questi volatili, infatti, non temono l’uomo. Si avvicinano quindi alle case, alla ricerca di avanzi di cibo. Esistono in commercio trappole e prodotti chimici per sbarazzarsi dei piccioni. Ma puoi anche provare una soluzione diversa per liberarti dei piccioni sul balcone: allontanarli con metodi naturali. Non solo spenderai meno, eviterai anche di fare del male a questi animali.

I dissuasori visivi

Per liberarti dei piccioni, prova innanzitutto a usare dei dissuasori visivi. Ne esistono di diverse tipologie, ma fra i più efficaci bisogna menzionare quelli a forma di predatore. I piccioni, infatti, temono i gufi, le aquile e i falchi. Puoi trovare in vendita dissuasori che imitano le sembianze e i movimenti di questi uccelli predatori. Ma puoi anche affidarti al fai-da-te e provare a realizzarne le sagome con della stoffa o del feltro. Ti basterà poi appenderle con un filo davanti alla finestra o al balcone. Inoltre, è possibile che anche solo una statuetta a forma di gufo possa spaventare i piccioni.

Un altro tipo di dissuasore visivo è un’occasione per riciclare oggetti che avresti buttato. I piccioni sono infastiditi dai riflessi: prova allora ad appendere in balcone dei vecchi CD. Lo stesso risultato può essere ottenuto con lattine, striscioline di carta stagnola o specchietti.

Infine, i piccioni non amano gli oggetti in movimento. Decora il balcone con girandole o ghirlande. O, più in generale, con qualsiasi oggetto che possa muoversi al vento. Così, oltre a spaventare i piccioni, otterrai un balcone allegro e colorato.

Altri metodi naturali

Oltre ai dissuasori visivi, esistono altri trucchetti naturali ed economici per allontanare i piccioni. In particolare, questi volatili non amano alcune sostanze dall’odore intenso. Puoi quindi provare a:

lasciare sul balcone del pepe o della cannella; spargere qualche goccia di olio essenziale di canfora o tea tree oil; piantare menta o peperoncino.

Anche spargere sabbia o sassolini può essere efficace: i piccioni preferiscono atterrare su superfici lisce. E per evitare che si posino nelle fioriere, rovinando le piante? È sufficiente conficcare nel terreno degli stuzzicadenti. Infine, il miglior modo per liberarsi dei piccioni è non attirarli. Attenzione, allora, a non lasciare sul balcone o sul davanzale briciole o altri avanzi di cibo.

Insomma, non è necessario far del male ai piccioni sul balcone: allontanarli con metodi naturali è possibile. Lo stesso può dirsi per le formiche. Hai già provato a liberartene usando i gusci d’uovo?