Avere i panni sempre freschi e profumati di pulito è una delle sensazioni più belle in assoluto che ci siano. Infatti, è proprio impagabile quell’emozione fantastica e confortevole che si prova ritornando a casa e infilandoci nelle lenzuola appena pulite.

Non solo per il buon profumo e la mancanza di sporco, ma anche per la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro. Purtroppo, però, può succedere spesso che il bucato continui ad avere un cattivo odore anche dopo il passaggio in lavatrice. In questo caso, però, l’intoppo potrebbe essere dato da giusto qualche errore che risulta magari semplicissimo da correggere o evitare.

Depositi di sebo

Innanzitutto, dobbiamo sapere che la causa dei terribili odori che rimangono su federe e asciugamani deriva principalmente dal sebo che si deposita col tempo. Questa sostanza prodotta dalla nostra pelle è la principale nemica da eliminare per ottenere un bucato ben pulito e profumato. Per pulire completamente, dovremmo allora preferire un lavaggio che vada più in profondità con acqua ad almeno 60°C. Al contrario, invece, l’acqua fredda non riuscirebbe a igienizzare per bene le fibre, nelle quali rimarrebbe poi intrappolato lo sporco, a causare cattivo odore.

Facciamo tutti attenzione a queste 3 inaspettate cause che lasciano i panni appena lavati con un cattivo odore

Un altro consiglio è poi quello di fare estrema attenzione anche alla fase del risciacquo che avviene a fine lavaggio. Non sono in molti a sapere che i cattivi odori potrebbero essere derivati da un eccesso di acido citrico: d’altronde, usare troppo sapone, nonostante si pensi di far bene, potrebbe portare all’effetto opposto rispetto a quello desiderato. Quando questo non viene risciacquato via sufficientemente e si mischia in un mix con l’acido citrico, il risultato potrebbe provocare cattivi odori. In questa occasione, basterà allora assicurarci che i vestiti siano stati sciacquati per bene e non rimangano tracce di sapone.

Per finire, un altro consiglio è quello di assicurarci che all’uscita dalla lavatrice i panni non siano ancora troppo bagnati o umidi. Così come il troppo sapone, una quantità eccessiva d’acqua in un panno non ben strizzato porterebbe solo a brutti odori. Assicuriamoci, allora, di aver scelto un programma con la giusta centrifuga e, se dimenticata, basterà richiudere lo sportello e avviarne una veloce. In questo modo, elimineremo la gran parte dell’acqua che si accumula tra le fibre, riducendo i tempi necessari all’asciugatura e il pericolo di cattivi odori. Ecco che, se facciamo tutti attenzione a queste 3 inaspettate cause, eviteremo di dover fare un’altra volta la lavatrice.

