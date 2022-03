Le maniglie dell’amore non solo altro che depositi di grasso situato intorno all’area addominale ed è un termine che è diventato popolare dopo gli anni 60 dello scorso secolo. Particolarmente sviluppato negli uomini, spesso l’eccesso di grasso può comportare anche problemi alla salute. Tondeggianti e abbondanti ci fanno sentire in imbarazzo quando indossiamo abiti aderenti o vestiti non propriamente adatti al nostro fisico. ma niente paura, perché stiamo per scoprire alcuni esercizi che ci faranno dimenticare di averle mai avute.

Servono costanza e perseveranza

Tutto quello di cui abbiamo bisogno sono esercizi mirati che toglieranno il grasso depositano su questa zona specifica. Ovviamente però, non dobbiamo mai dimenticare che, per un dimagrimento salutare, abbiamo bisogno anche di fare altra ginnastica.

In questo articolo precedente abbiamo, per esempio parlato di come rassodare la zona dei glutei. Mentre, in quest’atro, di come correre senza stancarsi e migliorare le nostre prestazioni di giorno in giorno. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare le potenzialità di un’alimentazione sana e mediterranea: sappiamo, per esempio, di quanti carboidrati ha bisogno ogni giorno il nostro corpo? Ne abbiamo parlato proprio qui. È importante la costanza e la perseveranza per ottenere risultati che durino nel tempo e la combo di tanti fattori salutari può rivelarsi la scelta migliore.

Per sbalordire noi stessi e mandare definitivamente in pensione le maniglie dell’amore bastano questi 2 semplici esercizi

Il primo esercizio mirato per eliminare finalmente le maniglie dell’amore si chiama Bicycle crunch. Stendiamoci a pancia in su, magari usando un tappettino per gli allenamenti. Con la schiena ben appoggiata per terra e le mani dietro le orecchie, alziamo le gambe e formiamo un angolo di 90 gradi. Portiamo il ginocchio sinistro verso il petto e ruotiamo il gomito destro verso la gamba alzata. Ripetiamo anche per l’altra gamba destra con il braccio sinistro.

Il secondo esercizio si chiama Russian Twist. Sediamoci con le ginocchia piegate e i piedi ben ancorati per terra. Portiamo le spalle leggermente indietro e ruotiamo il bacino in antiversione, tenendo la schiena dritta. Allunghiamo le braccia di fronte a noi e effettuiamo una torsione del busto a destra e a sinistra, senza muovere le gambe.

Entrambi gli esercizi dovranno durare massimo 30 secondi. Si consigliano circa 5/6 ripetizioni con riposo di 1 minuto. Ecco come fare per sbalordire noi stessi e mandare definitivamente in pensione le maniglie dell’amore.