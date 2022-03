Le brutte notizie dal Mondo continuano ad arrivare e non sembrano voler diminuire. Purtroppo, questo periodo sembra grigio sotto tutti i punti di vista, per moltissime persone nei diversi angoli del pianeta.

Ci sarà qualcuno, però, che potrà ancora tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in merito alle proprie finanze. Se alzassimo gli occhi al cielo, riusciremmo ad osservare dei movimenti delle stelle e dei pianeti che potrebbero portarci davvero bene. Stiamo parlando, in particolare, della costellazione di Orione.

Cadrà tanta fortuna su questi segni

Durante i mesi invernali, quella di Orione sarà la costellazione più luminosa che potremo osservare. Sarà visibile chiaramente soprattutto da dicembre fino a marzo, ma è in questo periodo che alcuni segni verranno interessati da picchi di fortuna. Entriamo nel merito e capiamo di chi si tratta.

La costellazione di Orione segnerà un passaggio ricco e fortunatissimo a questi 2 segni zodiacali ricoperti d’oro

Continua un periodo davvero soddisfacente per il segno del Toro. Questo segno di terra, dopo aver chiuso in bellezza il 2021, prosegue nel raggiungimento dei suoi successi, personali e professionali.

Oltre a Leone, Gemelli e Bilancia, che saranno molto fortunati tra marzo e aprile, anche il Toro riceverà molte buone notizie.

Ciò non significa che tutto andrà liscio, ma che le eventuali difficoltà saranno affrontate da questo segno in maniera più che egregia. In particolare, il Toro avrà dalla sua parte anche il Sole, Venere e Giove, che gli daranno ancora più lucidità mentale ed emotiva per affrontare le giornate.

Dal punto di vista economico

Il picco, però, si raggiungerà dal punto di vista economico. Secondo l’oroscopo, questo segno avrà un periodo davvero fiorente, perché arriveranno aumenti ed entrate economiche davvero inaspettati. Ricordiamoci anche di riscattare eventuali buoni in posta, soprattutto quelli in lire, che avranno fruttato molto denaro.

La fortuna schiaccia l’occhiolino anche a quest’altro segno

Il periodo di prosperità proseguirà anche per il Sagittario. A differenza di questi 2 segni che, a cavallo dell’equinozio di primavera potrebbero avere qualche problema, il Sagittario fiorirà sempre di più.

La stella più luminosa della costellazione di Orione si chiama Rigel, una supergigante blu molto luminosa.

Metaforicamente potremmo dire che tutta questa luce ricadrà anche sul Sagittario, che vedrà realizzarsi i suoi progetti personali. La voglia di convivenza e matrimonio troverà realizzazione in questo periodo, e stringeremo nuove amicizie basate su passioni comuni.

La costellazione di Orione segnerà un passaggio ricco di emozioni, perché troveremo il giusto equilibrio con il nostro partner. Inoltre, nonostante sia un periodo cupo per il Mondo, è un ottimo momento dal punto di vista degli investimenti. Solo dopo aver studiato attentamente il mercato, potremo fare le scelte che riterremo più opportune per noi, per guadagnare denaro.