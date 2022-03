È sorprendente sapere quanti carboidrati dovremmo assumere per una dieta equilibrata senza ingrassare e avere un corpo perfetto ad ogni età

I carboidrati sono una fonte importante di energia. I principali sono pane, cereali e prodotti a base di cereali, ma sono contenuti anche nella frutta, nella verdura, nei latticini e negli alimenti con aggiunta di zuccheri (come torte, biscotti e bevande dolcificate). Dopo essere stati trasformati in glucosio, possono svolgere 3 funzioni principali:

le cellule li usano per produrre energia;

possono essere immagazzinati nelle riserve epatiche e muscolari;

possono essere trasformati in grasso e depositati come tale.

Non esistono carboidrati essenziali, ma il nostro corpo necessita di circa 180 grammi di glucosio al giorno per svolgere le funzioni di base in maniera ottimale. Per questo, sono comunque considerati importantissimi per una dieta salutare e un corpo sano.

Le controindicazioni del “low carb”

Secondo la Fondazione Veronesi, infatti, eliminare completamente i carboidrati per dimagrire velocemente non solo è controproducente, ma anche sconsigliato per l’organismo. Prima c’è stato il boom del “low carb” negli anni ’90, dove si sosteneva che per eliminare i chili di troppo sarebbe bastato portare a zero l’apporto di carboidrati nella dieta. Poi, con il nuovo millennio, si è arrivati ad una più accurata considerazione secondo cui, in questo modo, non si garantiva l’apporto minimo di energia necessaria all’organismo. È vero che in questo modo si perdono moltissimi chili, ma è anche vero che il corpo viene messo sotto stress e, a lungo termine, questo potrebbe sbilanciare la nostra salute.

Se prendiamo come esempio il pane, questo dà energia all’organismo in generale e, particolarmente, al cervello e ai muscoli. Addirittura, non ci sono controindicazioni nell’assunzione, solo un controllo delle quantità nel caso di soggetti diabetici per tenere sotto osservazione il livello glicemico. Inoltre, il pane integrale può essere un buon alleato contro la stitichezza grazie al maggiore apporto di fibre e minerali.

È sorprendente sapere quanti carboidrati dovremmo assumere per una dieta equilibrata senza ingrassare e avere un corpo perfetto ad ogni età

Per una buona dieta equilibrata, le linee guida internazionali raccomandano un apporto specifico di carboidrati al giorno che possano fornire dal 45 al 65% delle calorie giornaliere totali. Questo, tradotto in grammi, significherebbe assumerne una media di 225-325. Ma in quanto si traduce concretamente per i piatti che mangiamo ogni giorno? Per quanto riguarda la pasta, l’apporto ideale potrebbero essere circa 80 grammi al giorno. Mentre, per una dieta equilibrata, è possibile arrivare anche a 150-200 grammi di pane al dì. Magari variando e mangiando non solo pane bianco, ma anche ai semi, integrale o di tipo 1.

Per quanto riguarda il riso, invece, la dose consigliata dagli esperti si aggirerebbe intorno ai 100-150 grammi. E, in questo caso, alcuni consigliano di dividere questa quantità in varie porzioni a pranzo o cena per bilanciare ed equilibrare l’assunzione degli zuccheri complessi. È sorprendente sapere che sono queste le quantità di carboidrati che dovremmo assumere per non stressare eccessivamente il nostro organismo.

