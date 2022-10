Per salvare i capelli sfibrati ecco quali prodotti usare e come

L’estate è finita e la capigliatura è danneggiata più che mai, complici anche il cambio di stagione e il clima. Se ancora c’è troppa afa, la cute suderà con più facilità e la chioma si sporcherà e si indebolirà di più. Se invece i capelli si sfibrano per l’eccessiva secchezza, cominceranno a cadere e saranno meno fluenti. Non c’è però da preoccuparsi: il ricambio fisiologico dei capelli coincide con l’arrivo dell’autunno è una nuova e salutare ricrescita. Ecco alcuni consigli per salvare i capelli sfibrati.

Rinforzare e curare le doppie punte. Se durante le vacanze si saranno applicati i prodotti protettivi per i capelli, la loro condizione sarà discreta e accettabile. Viceversa, bisognerà correre ai ripari attraverso l’uso costante di cosmetici in grado di ripristinare la corretta idratazione della fibra capillare, nutrendola in profondità, e di sigillare le doppie punte. Per un trattamento d’urto meglio puntare sui prodotti a base di cheratina. Il 95% dei capelli è costituito da questa proteina che aiuta a cementare la fibra capillare, a costruirla, a proteggerla e, in alcuni casi, a sigillarli nuovamente. Questo, in modo particolare, accade se le punte non sono troppo danneggiate. Si evita così di dover andare dal parrucchiere.

Per salvare i capelli sfibrati bastano pochi semplici trucchi

Riossigenare il cuoio capelluto. Non è una pratica che tutti sono abituati a fare, escludendo corpo e viso, ma con una delicata esfoliazione del cuoio capelluto, almeno due volte al mese, si può avere una cute sana e pulita, con capelli leggeri e luminosi. Questa pratica aiuta a eliminare le microparticelle che vi si depositano, come i residui di balsamo e prodotti per lo styling, le polveri sottili dell’inquinamento atmosferico, le cellule morte e il sebo. Tutte queste cose vanno a ostruire i bulbi piliferi e i follicoli, rendendo la chioma opaca, pesante, spenta.

L’esfoliazione è anche il primo passo per prevenire la forfora. Una volta scelto il prodotto giusto, bisogna distribuirlo sul cuoio capelluto prima dello shampoo con un leggero massaggio. Bisogna far scorrere le dita tra i capelli con pressioni decise, ma leggere. In questo modo si riattiva il microcircolo necessario per l’ossigenazione dei tessuti e si avrà un effetto rilassante su tutto il corpo.

Riparare tutti i danni con cosmetici anticaduta

Coccole extra e massaggi detox. Allo shampoo si possono far seguire, al posto del balsamo, delle cure extra come delle maschere ricostituenti. Si può arricchire il tutto con oli vegetali, come quello di cocco, di argan, di avocado, di germe di grano. Sono tutte sostanze che contengono un’alta percentuale di acidi grassi essenziali e vitamine E e B5, che agiscono da rinforzante e levigante della fibra capillare. La scelta deve ricadere su quella più indicata alla propria chioma per evitare di sporcarla con molta più facilità.

Le soluzioni energizzanti. Per il capello già sciupato e stopposo, il cambio di stagione può essere un momento delicato. Infatti è più facile vedere che con la fine dell’estate si perdono più capelli. Ciò è dovuto a un loro ricambio fisiologico che coincide proprio con l’arrivo dell’autunno e con la loro nuova ricrescita salutare. Questo è infatti anche uno dei momenti migliori per fare un nuovo taglio. Quindi, se la caduta è regolare e si verifica in modo uniforme su tutta la superficie, non c’è da preoccuparsi. In questo periodo ci si può aiutare utilizzando prodotti specifici stagionali energizzanti e anticaduta.

