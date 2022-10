Come lavare topper e coprimaterasso per averli sempre puliti e igienizzati

Un letto pulito e profumato non solo concilia il sonno, ma è importantissimo per la nostra salute. Non basta lavare spesso le lenzuola e igienizzare il cuscino per eliminare polvere e sudore che si accumulano. Anche il materasso e gli accessori che aggiungiamo al letto vanno ben igienizzati.

Ormai sempre più persone non si limitano ad utilizzare il semplice coprimaterasso o il coprirete che conosciamo tutti. Un nuovo accessorio sta prendendo sempre più piede nelle camere da letto degli italiani, il topper. Un’aggiunta preziosa per chi vuole il massimo del comfort durante il sonno.

Topper e coprimaterasso, differenze e funzioni principali

Spesso si fa confusione tra questi due accessori, ma hanno due funzioni completamente diverse. Il topper è una sorta di materassino di spessore variabile che migliora la comodità del letto. Si posiziona sopra il materasso e, a seconda del materiale di composizione, il topper serve ad ottenere benefici differenti. Può aiutare a dormire meglio, rendere più morbido il materasso rigido e anche preservare il calore. Il coprimaterasso ha la funzione di proteggere il materasso da polvere e sporcizia, oltre che a garantirne la pulizia.

Come lavare topper e coprimaterasso in lavatrice

Per quanto riguarda la pulizia, il coprimaterasso è sicuramente più pratico da igienizzare in lavatrice. In genere, sia che sia in spugna di cotone o in fibra naturale, si può lavare a 60°. Se invece è in fibra di bambù o PVC, meglio utilizzare una temperatura più bassa, massimo 40°. Aggiungiamo sempre un po’ di candeggina delicata e sarà igienizzato e senza macchie gialle di sudore.

I topper, invece, a seconda dello spessore, hanno metodi di lavaggio differenti. Quelli più sottili si possono lavare in lavatrice a 40°, purché non siano in memory foam. Questo materiale è comodissimo per chi ha problemi di mal di schiena, ma in lavatrice tende a perdere elasticità.

Lavaggio a mano per i topper delicati e in memory foam

I topper delicati e ingombranti si igienizzano come i materassi, quindi prima aspirandoli con l’aspirapolvere. Poi possiamo usare un’idropulitrice per tessuti come quella che si usa per i divani. Applichiamo prima una schiuma detergente, poi passiamo l’idropulitrice e facciamo asciugare. Se non abbiamo l’idropulitrice, utilizziamo qualche cucchiaio di percarbonato di sodio diluito in acqua e usiamo un panno in microfibra. Strofiniamo il panno sulla superficie, concentrandoci su eventuali macchie. Ma, in entrambi i casi, facciamolo sempre asciugare bene all’aria prima di riposizionarlo sul nostro materasso.

Abbiamo visto come lavare topper e coprimaterasso per avere sempre un letto pulito e profumato. In ogni caso è sempre bene leggere le istruzioni e le etichette dei prodotti che acquistiamo. Proprio come per le lenzuola, anche questi accessori per il letto hanno composizioni e metodi di lavaggio diversi.

