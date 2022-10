Ecco il rimedio naturale per rinforzare i capelli che cadono e si spezzano

I capelli sono un grande elemento di fascino di cui uomini e donne vanno molto fieri. Per questo motivo, li curiamo sempre con molta attenzione e dedizione. Possiamo avere capelli morbidi e setosi in modo naturale, senza ricorrere a particolari prodotti chimici e costosi.

Tuttavia, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, i nostri capelli possono risentire dei cambiamenti climatici e degli agenti atmosferici. Infatti, non è un caso se soprattutto in autunno capita di perdere più capelli del solito. Se si tratta di un fenomeno circoscritto soltanto in alcuni mesi dell’anno, non è il caso di allarmarsi.

In caso contrario, è sempre opportuno parlarne con il medico. Oggi vogliamo spiegare proprio come fare ad avere capelli sani e forti e provare a bloccarne la caduta ricorrendo a un semplice rimedio naturale.

Perché perdiamo i capelli?

Come anticipato, se perdiamo i capelli durante il cambio di stagione non dobbiamo preoccuparci. In natura, gli organismi animali e vegetali sono costretti ad adattarsi ai cambiamenti climatici e reagiscono in modi diversi a questo fenomeno. Infatti, mentre gli alberi perdono le foglie, alle persone possono cadere i capelli. Tuttavia, questo non è l’unico fattore che può causare la perdita dei capelli. A influire, infatti, sono anche il nostro stile di vita e abitudini come alcol e fumo, ma anche lo stress, cambiamenti ormonali e fattori atmosferici.

Ecco il rimedio naturale per rinforzare i capelli e bloccarne la caduta

Tutto ciò che possiamo fare è provare a rendere più forti i nostri capelli in modo da ridurne al minimo la caduta. Per fortuna, anche in questo caso ci sono dei validi rimedi naturali da provare e oggi vogliamo consigliarne uno in particolare. Se uniamo l’azione di 3 prodotti naturali possiamo creare una maschera perfetta per rinforzare i capelli e che potrebbe bloccarne la perdita.

Il primo ingrediente è l’olio di ricino: questo prodotto è un vero toccasana per i capelli. Riduce la formazione delle doppie punte, regola la produzione di sebo e previene la caduta dei capelli. Possiamo acquistarlo in erboristeria, online e in alcuni supermercati.

Il secondo è il tuorlo d’uovo, ingrediente usato dalle nostre nonne per stimolare la crescita del capello e renderlo morbido e lucente.

Infine, useremo il miele. Questo prodotto non solo è utile a prevenire la forfora, ma è efficace contro i capelli fragili e che si spezzano facilmente.

Come preparare ed utilizzare la maschera

Ecco il rimedio naturale per rinforzare i capelli secchi e che cadono facilmente. In un recipiente uniamo 2 cucchiai di olio di ricino e un cucchiaio di miele. Rompiamo un uovo, separiamo l’albume dal tuorlo e uniamo quest’ultimo agli altri 2 ingredienti.

A questo punto, non ci resta che applicare questa maschera sui capelli prima del lavaggio. Massaggiamo con cura il cuoio capelluto per qualche minuto e distribuiamo la maschera sulle lunghezze. Raccogliamo i capelli e avvolgiamoli nella pellicola trasparente. Lasciamo la maschera in posa per 15 minuti e dopodiché risciacquiamo e procediamo al lavaggio. Ripetere quest’operazione una volta la settimana nei periodi in cui i capelli si mostrano più fragili può aiutarci a rinforzarli e a ridurne la perdita.

