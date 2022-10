Cosa fare quando la stufa a pellet fa fumo durante la combustione

Riscaldarsi in inverno è fondamentale per non restare al freddo. In queste situazioni ci aiutano di solito i termosifoni, ma non sono l’unica opzione a disposizione. Negli ultimi anni, infatti, si sta facendo spazio la stufa a pellet, per la praticità e la comodità d’uso.

Nonostante i tanti vantaggi che si possono riscontrare nell’impiego, però, si potrebbe incappare anche in qualche problema. Uno in particolare riguarderebbe la fuoriuscita di fumo nel focolare, mentre il pellet brucia. Ecco perché sarà necessario conoscere qualche dritta da adottare, onde evitare di danneggiare l’apparecchio.

Come capire se la stufa sta lavorando bene

Si può capire se la combustione all’interno della stufa avviene correttamente osservando alcuni particolari. Innanzitutto, accertiamoci che scaldi bene quando è a regime minimo, ma anche quando è al massimo. Inoltre, la visibilità oltre il vetro dovrebbe essere ottimale. Per cui, è importante che questo non sia annerito o particolarmente opaco. Infine, si dovrebbe prendere come riferimento il colore della fiamma, che dovrebbe risultare di un giallo vivo.

Perché esce il fumo

Anche se di norma il pellet conterrebbe meno umidità della legna, potrebbe comunque accumularla nel tempo. Un combustibile troppo umido potrebbe non bruciare correttamente e generare fumo. In questo caso potremmo semplicemente sostituire il materiale vecchio con quello nuovo.

Attenzione anche alle problematiche di tipo meccanico. Per esempio, se il ventilatore di scarico non lavora bene o il tubo di aspirazione ha una lunghezza eccessiva, si potrebbero avere diversi problemi. Così come nel caso di una canna fumaria ostruita dalla fuliggine. Controlli regolari sono consigliabili per mantenere pulita ogni componente della stufa.

Ecco cosa fare quando la stufa a pellet fa fumo

Per fermare la fuga di fumo potremmo dover mettere mano al braciere. Per prima cosa togliamo tutti i detriti e la cenere rimasti. Quindi procediamo con la pulizia facendoci aiutare da un bidone aspiratutto. Se non avessimo ancora risolto la questione, allora la colpa potrebbe imputarsi al tubo di sfiato. Potremmo perciò doverlo sigillare con del silicone, per evitare che i gas di scarico invadano l’ambiente. E che dire del tiraggio del camino? Se questo non fosse corretto, il fumo potrebbe propagarsi in casa anziché all’esterno.

Consigli per risparmiare

Dopo aver capito cosa fare quando la stufa a pellet fa fumo, ci si potrebbe concentrare sulle spese relative. Un buon apparecchio dovrebbe permettere a priori un risparmio tangibile rispetto ai metodi di riscaldamento tradizionali. Nonostante ciò, potremmo farci furbi e adottare ulteriori astuzie per salvaguardare il portafogli. In questo periodo i prezzi del pellet sembrerebbero molto più alti che in passato. Un sacco da 15 kg costerebbe mediamente sui 12 euro, un aumento di circa 7 euro rispetto all’anno scorso.

Per fortuna, in primavera e a inizio estate si dovrebbe spendere qualcosa in meno sull’acquisto. Quindi, potrebbe essere una buona idea fare scorta di combustibile grossomodo tra aprile e giugno. Cerchiamo comunque di scegliere un prodotto di buona qualità, mettendo da parte gli scarti industriali. Un ruolo rilevante, poi, lo giocherebbe anche l’ambiente circostante. La stanza che vogliamo riscaldare dovrebbe avere un buon isolamento termico, che scongiuri le dispersioni di calore.

