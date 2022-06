Per risparmiare in vacanza questo è un trucco quasi infallibile sia per località di mare che di montagna

Andare in vacanza è un bel momento per tutti. Lo è per le coppie, per le famiglie, lo è per le comitive di giovani. Ognuna di queste categorie ha esigenze diverse. In funzione delle proprie necessità sceglie la destinazione, le strutture in cui alloggiare ed anche i tempi di permanenza. C’è, però, una caratteristica che probabilmente accomuna tutti: la volontà di spendere il meno possibile.

La tecnologia viene in aiuto

Per farlo si utilizzano tanti metodi. Dai voli low cost alla scelta di partenze intelligenti, quando i prezzi non sono quelli dell’alta stagione. Ogni strategia può essere quella giusta se contribuisce ad abbassare il cumulo delle spese. Ad esempio, per risparmiare in vacanza questo è un trucco che può essere utilizzato semplicemente avvalendosi del proprio smartphone e di Google Maps. Tuttavia, esistono soluzioni analoghe anche per altri navigatori.

Questa soluzione è ideale per chi si mette in viaggio in auto o comunque sa di doversi spostare con il proprio mezzo su strade ed autostrade. Si tratta della possibilità di calcolare percorsi che non prevedano pedaggi. Prima di capire pro e contro di questa opportunità, meglio spiegare come funziona.

Dopo aver scelto la destinazione su Google Maps bisognerà avviare la ricerca. Nella successiva schermata:

si dovrà andare su “Indicazioni”;

indicare in alto come posizione di partenza “La tua posizione”;

sotto la località di destinazione si potrà indicare la “macchina” come mezzo (prima icona da sinistra);

cliccando in alto a destra, sui tre puntini, si potrà ad accedere al menu “Opzioni percorso”. Qui si potrà scegliere “Evita autostrade”, “Evita pedaggi” ed “Evita traghetti”. Andando a selezionare la seconda opzione, si potrà ottenere un percorso che consentirà di evitare, se possibile, i pedaggi.

Attenzione, però, alle valutazioni da fare. In molti casi questo comporterà un allungamento del percorso o la necessità di prendere strade che non siano veloci come le autostrade.

Per risparmiare in vacanza questo è un trucco quasi infallibile sia per località di mare che di montagna

Se la differenza non è così ampia a livello di tempistiche, si può pensare di prendere in considerazione il percorso alternativo. Anche perché oltre a risparmiare per andare in vacanza, è possibile che ci si immetta su arterie che offrono scorci panoramici davvero belli. Non sono soluzioni che hanno la stessa praticità dei percorsi standard, ma a qualcuno potrebbero garantire risparmio e anche la possibilità di vedere qualcosa di nuovo. Può, inoltre, essere utile informarsi sul percorso prima di partire.

Chi, ad esempio, dalla Puglia (da Bari, tanto per citare la città capoluogo) volesse raggiungere una bellissima località come San Nicola Arcella, in Calabria, potrebbe beneficiare di un precorso alternativo. Si passerebbe, rispetto a quello tradizionale, per il cuore della Basilicata e si vedrebbero paesaggi meritevoli, senza allungare di molto.

