I castelli custodiscono sempre il fascino leggendario di chi ha resistito ai secoli. Visitarli equivale ad immergersi nella storia. Nel caso specifico di questa fortezza c’è anche c’è di più. C’è una vista impareggiabile, solo perché è quasi impossibile trovare uno scenario naturale paragonabile.

Una vista straordinaria

Si tratta del Castello di Sant’Aniceto, nel Comune di Motta San Giovanni (confinante con quello di Reggio Calabria). E tra i motivi per cui è da visitare assolutamente questo castello, c’è sicuramente la cornice paesaggistica.

Si trova sulle colline che guardano dall’alto e da vicino quello specchio di mare in cui il Mar Tirreno diventa Mar Jonio. Sono le acque dello Stretto. Ed è proprio questo a renderlo speciale. Il Castello di Sant’Aniceto domina questo straordinario pezzo d’Italia e lo fa regalando un panorama clamoroso. Soprattutto in giornate di sole, quando tramonti incredibili si spengono dietro la Sicilia. Anzi, dietro il maestoso Etna che monopolizza l’orizzonte con i suoi oltre 3.000 metri di altezza.

La struttura oggi comprende mura alte oltre 3,5 metri, un grande portone d’ingresso e due torri quadrate. A queste si aggiungono una serie di altri segni della sua lunga storia. La pianta a forma di nave, con la poppa rivolta verso il mare e la prua verso la montagna.

Da visitare assolutamente questo castello con un panorama unico al Mondo e in una zona ideale per vacanze al mare

Il castello di Sant’Aniceto è raggiungibile a piedi attraverso sentieri che consentono di ammirare la bellissima vegetazione che c’è attorno. La tipica macchia mediterranea del luogo. Visitarlo sarà sicuramente un’esperienza unica, soprattutto se si avrà la fortuna di essere assistiti dal meteo. Anche se, a dire il vero, quella è una zona d’Italia dove sono più numerose le giornate in cui splende il sole delle altre.

La struttura è in una zona collinare, ma non è affatto lontano dalla fascia costiera. Questo fa sì che chiunque voglia trascorrere delle vacanze al mare possa beneficiare delle spiagge vicine e cogliere l’occasione per poter godere della visita della fortezza.

Le informazioni per raggiungere il castello sono reperibili sul sito del Comune di Motta San Giovanni. Per arrivarci bisognerà percorrere la SS106, partendo da Reggio Calabria o venendo dalla direzione di Taranto, seguendo le indicazioni per la stessa Motta San Giovanni. Superata la parte centrale del paese, bisognerà proseguire per 2 chilometri e in località San Basilio si dovrà girare a sinistra, seguendo le indicazioni per raggiungere il castello. Non molto lontano, tra l’altro, c’è la straordinaria Pentidattilo.

