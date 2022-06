L’estate è la stagione dell’anno dove si va di più in vacanza. Un po’ perché il bel tempo favorisce le partenze. Ma anche e soprattutto perché molti vanno in ferie dal lavoro, come da tradizione nazionale. L’idea di poter vedere posti nuovi senza spendere una fortuna è molto ricercata. La buona notizia è che l’Italia è un Paese che ha tante risorse e, come tale, consente di avere sempre una soluzione. E allora ecco dove si può andare in vacanza spendendo poco e rimanendo comunque affascinati da quello che si può vedere.

Acqua cristalline e rocce, difficile non rimanere incantati

C’è un’intera Regione che, al netto di qualche località divenuta celebre, non ha ancora la cassa di risonanza che meriterebbe come località turistica. Ed è la Calabria, dove ci sono molti splendidi Comuni. Merito di un mare straordinario e di scorci che lasciano il segno.

Grazie ad Instagram ha iniziato ad acquisire maggiore e meritata visibilità un luogo davvero magico. Si tratta della spiaggia dell’Arcomagno, a San Nicola Arcella (in provincia di Cosenza). Ci si arriva percorrendo un sentiero, attraverso cui si raggiunge uno specchio di mare cristallino che si incastra in un paesaggio selvaggio. Lunga solo 25 metri, è diventata iconica per l’arco di roccia che la sovrasta. Uno scenario unico e per il quale non è facile trovare i giusti aggettivi.

Non ci si può arrivare in auto, ma dopo avere parcheggiato lungo la costa bisognerà seguire a piedi le indicazioni necessarie per raggiungerla. La distanza da percorrere dipende dal punto in cui si riesce a trovare parcheggio, ma in tutti i casi si tratterà di un piccolo sforzo rispetto alla straordinarietà della visione. Anche perché la strada da fare, più che fatica, regalerà gioie per gli occhi. Il tutto grazie agli scenari che, di volta in volta, si paleseranno alla vista.

Ecco dove si può andare in vacanza spendendo poco e restando incantati da questa località di mare che spopola su Instagram

Questo prodigio della natura si incastra in un ampio territorio in cui è praticamente impossibile trovare una porzione di litorale che non sia bellissima. Si chiama Riviera dei Cedri ed è una zona che ha tanti Comuni dove poter, ad esempio, prendere in affitto un alloggio.

Dando un’occhiata a quelli che sono i costi per una settimana, si scopre che, anche in pieno agosto, è possibile trovare prezzi che sarebbe difficile ipotizzare in zone marine così belle. Basta fare un confronto con altre Regioni e si capirà che vale assolutamente la pena prendere l’ipotesi in considerazione. Anche perché, soprattutto nel tratto tirrenico, è possibile sfruttare l’autostrada A2 o la linea ferroviaria per scivolare verso Sud. Si potrebbero così visitare tanti luoghi significativi fino ad arrivare a Reggio Calabria e ai suoi Bronzi di Riace.

San Nicola Arcella, tra l’altro, si trova nel nord della Calabria ed è dunque facilmente raggiungibile da zone come Campania, Basilicata e Puglia.

