Sono i tagli per capelli lunghi più belli dell’inverno, per donne impeccabili anche senza piega

Le nuove tendenze premiano i capelli lunghi, ma per essere delle vere dive, anche senza messa in piega, arrivano questi tagli meravigliosi. La chioma extra lunga, simbolo di femminilità e sensualità torna ad essere tra le più ricercate in rete e nei saloni dei parrucchieri. Dunque, come sfoggiare queste capigliature anche sotto le intemperie di stagione senza sembrare uno spaventapasseri? D’altronde, pioggia e umidità non aiutano la messa in piega. Quindi, meglio correre ai ripari e copiare tutti i trucchi per non avere mai più i capelli arruffati.

Per quanto riguarda i tagli, per l’autunno e l’inverno 2022 e 2023, il trend più in voga per i capelli lunghi è quello liscissimo e pari. Tuttavia, non manca la versione mossa, con e senza frangia per un effetto strepitoso ma sempre naturale.

Ecco perché questi sono i tagli per capelli lunghi più belli dell’inverno

Che siano lisci o mossi, ciò che conta è che i capelli devono apparire belli e corposi. A tal proposito, suggeriamo anche dei prodotti formidabili che agiscono di notte e nutrono la chioma senza farci perdere tempo in impacchi o maschere ricostituenti.

Le punte pari e piene regaleranno un effetto ottico che dona a tutta la capigliatura più volume e compattezza. Attenzione, per la stagione entrante gli esperti del settore propongono anche i capelli lunghi e scalati. Tuttavia, a riscuotere più successo in queste settimane pare siano i tagli pari con scalatura frontale. Una frangia leggera, lunga e sfilata è ciò che attribuisce alla capigliatura lunga un gioco di volumi e proporzioni. Ideale soprattutto per chi vuole sfinare il viso con un effetto ottico “vedo e non vedo” sul viso.

Molto amati anche i capelli lunghi definiti con delle onde morbide e sensuali. Con questa acconciatura la chioma appare piena, folta e in perfetto stato di salute.

Come portare i capelli per chi non ama piastra e ferro

Chi desidera mantenere il capello al naturale. Evitare o limitare l’uso di piastre e ferri per capelli potrebbe optare per un lungo spettinato. Un taglio perfetto anche per chi non ha molto tempo da dedicare alla piega dei capelli. Inoltre, a rendere più chic il look, si consiglia di scegliere una frangia a tendina, un po’ messy.

Per quanto riguarda la riga, le chiome extra lunghe e glamour richiedono una riga rigorosamente centrale.

Chioma riccia?

Chi ha i capelli ricci o molto mossi, invece del taglio pari, dovrebbe puntare su quello scalato e sfilato. Un look che ricorda gli anni ‘90 ma che acquisisce maggiore carattere con delle scalature più leggere e morbide. Difatti, basta accorciare (anche di qualche centimetro) le ciocche laterali per incorniciare il viso in modo più armonioso e femminile.