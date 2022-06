Invecchiare non piace a nessuno. Questo è un dato di fatto, soprattutto quando ci guardiamo allo specchio. E notiamo la permanenza sul volto di segni che, un tempo, sparivano dopo alcuni minuti. Se abbiamo poco più di 40 anni, potremo aver fatto caso a qualcosa che non va in noi la mattina. E di cui ci mostra traccia lo specchio. Si tratta di rughe sul viso che si presentano piuttosto marcate al risveglio, dopo il riposo notturno. E che si attenuano alla sera. Coinvolgono la zona degli occhi, la fronte, gli angoli della bocca e, in alcuni casi, anche il collo e il décolleté. Proprio a causa del loro essere marcate al mattino, vengono chiamate rughe del risveglio o del cuscino.

Le rughe del cuscino

Le rughe del cuscino o del risveglio sono inestetismi tipici del volto, del collo e della zona sottostante. Si notano in modo molto marcato al mattino, dopo la notte di riposo. La loro comparsa si attenua solo alla fine della giornata. Per ripresentarsi, però, la mattina seguente. La causa della comparsa di queste rughe risiede nel cedimento cutaneo dovuto all’incedere dell’età. L’invecchiamento causa la diminuzione del collagene e, con esso, viene meno anche l’idratazione della pelle. Il risultato è la permanenza quotidiana di segni che, un tempo, erano solo accennati.

La formazione delle rughe da risveglio è dovuta all’appoggio laterale del volto, durante la notte, al guanciale. Lo sfregamento della cute contro il cuscino, per tutta la notte, provoca delle pieghe nella cute. Che, a causa della scarsa elasticità, ne mantiene la forma sino al risveglio. Notte dopo notte, le rughe si accentuano, diventando man mano più profonde la mattina.

Per ridurre le rughe del risveglio da viso, occhi e collo aiuta molto dormire senza cuscino, ma la soluzione ottimale è questa

L’appoggio al cuscino è dunque la causa di questo tipo di rughe. Certo, eliminare il guanciale potrebbe aiutare, ma in questo modo potremmo privarci di uno strumento utile al buon riposo. E incidente sulla qualità del buon sonno. La soluzione ottimale per eliminare questi segni potrebbe essere invece badare al tessuto di federe e lenzuola. La scelta dovrebbe cadere sulla seta, fibra naturale traspirante che aiuterebbe ad evitare la comparsa delle rughe da cuscino. Anche scegliere in seta il nostro pigiama potrebbe essere utile per il problema di collo e décolleté. Dovremmo inoltre sforzarci di dormire a pancia in su, anche se la nostra posizione preferita è laterale. In questo modo, potremmo evitare di appoggiare il viso di lato sul cuscino.

Esiste un piccolo trucco, che potrebbe aiutare a mantenere la posizione supina. Basterebbe inserire due palline al lato destro e sinistro del pigiama dall’interno e fissarle nella stoffa con un elastico. In questo modo, dormire di lato darebbe fastidio, a causa della pressione della pallina. Per cui si preferirebbe mantenere la posizione supina. Per ridurre le rughe del risveglio, dunque, dovremmo fare così.

Lettura consigliata

Per eliminare le borse sotto gli occhi una soluzione ottimale è questa crema davvero straordinaria