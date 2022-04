I segni che solcano il viso fanno inevitabilmente sembrare più stanchi e anche più vecchi. Tra questi ci sono le tanto odiate borse sotto gli occhi. Questi antiestetici rigonfiamenti fanno apparire il volto sgraziato e sono davvero una croce per molte persone, a cui cede l’autostima al momento di specchiarsi.

I rimedi per attenuare questi fastidiosi segni sono diversi e passano dal make up all’utilizzo del ghiaccio per sgonfiarli. Ma non tutti sanno che per eliminare le borse sotto gli occhi esiste uno stratagemma davvero non comune. Si tratta di utilizzare la crema per emorroidi. Ebbene sì, questo prodotto specifico per il trattamento di una determinata patologia, potrebbe essere utile allo stesso modo di una crema per il contorno occhi.

Le antiestetiche borse

La comparsa delle cosiddette borse, ossia dei tipici rigonfiamenti che appesantiscono le palpebre inferiori, potrebbe essere dovuta a un problema di ristagno di liquidi e a un cedimento di elasticità della pelle. L’invecchiamento cutaneo giocherebbe inoltre un ruolo fondamentale.

A volte il problema può accentuarsi, con una cute che può tendere a una colorazione più scura proprio nell’area dove si trova il rigonfiamento delle borse. Questo non fa altro che intensificare l’inestetismo e al contempo, certamente, anche il dispiacere nel guardarsi allo specchio.

Una soluzione ottimale, come quella che proporrebbe la crema per le emorroidi, potrebbe aiutare a risolvere questa problematica e a risollevare lo stato d’animo.

Per eliminare le borse sotto gli occhi una soluzione ottimale è questa crema davvero straordinaria

Dunque, è possibile sgonfiare le borse sotto gli occhi grazie alla crema per le emorroidi. Questo prodotto potrebbe riuscire nell’intento perché pare abbia proprietà astringenti, capaci di far risultare meno evidenti le borse che si trovano sotto le palpebre inferiori.

Pare che molte star del cinema made in USA utilizzino con risultati questo rimedio diverso dal solito. Certo qualora lo si volesse adoperare si dovrebbe tenere conto che, in realtà, la funzione della crema è tutt’altra e pensata per un altro problema. Si parla quindi di un prodotto non specifico per sgonfiare le borse sotto gli occhi.

Provare è lecito, ma da fare con cautela e parsimonia. Quindi è consigliabile non abusare della crema né farne un uso quotidiano, per evitare la comparsa di effetti collaterali come situazioni di allergie o di disidratazione.

Lettura consigliata

