Basterebbero 2 o 3 giorni per visitare questa città europea poco distante dall’Italia tra spiagge e paesaggi mozzafiato

Decidere dove andare in vacanza è un po’ come decidere come vestirsi: non si sa mai che pesci prendere.

I motivi di tale titubanza pre-partenza sono diversi: stabilire il budget, scegliere tra mare o montagna, il relativo mezzo di trasporto e così via.

Del resto, già solo l’Italia è una miniera di posti da fiaba: oltre ai vari capoluoghi di regione, tutti bellissimi, non mancano piccoli e suggestivi borghi.

Alcuni sono sperduti, altri più turistici e altri ancora sono piccoli gioielli colorati incastonati tra mare e natura selvaggia.

Per non parlare, poi, delle località di mare nostrane che ricordano i Caraibi o le Maldive e non si parla solo di Sicilia o Sardegna.

È anche vero che, soprattutto queste ultime, potrebbero risultare abbastanza costose e questo porta a rivolgere altrove la propria attenzione.

Potrebbe essere dunque utile sapere che basterebbero 2 o 3 giorni per visitare questa città europea che fonde bellezza architettonica, natura selvaggia e spiagge mozzafiato.

Non si tratta di Barcellona, seppur la descrizione possa risultare altrettanto calzante, ma di una sua collega dall’animo altrettanto latino, per così dire: Porto.

Si tratta di una destinazione visitabile anche nell’arco di un weekend, nonostante le attrazioni siano diverse e numerosissime.

Fortemente consigliata la visita ai vari quartieri della città, con particolare attenzione per la Ribeira, una delle zone più pittoresche e colorate.

A tal proposito, non dimentichiamo di andare a caccia di azulejos, le caratteristiche piastrelline ornamentali bianche e azzurre, sapientemente impiegate dall’arte locale.

Una delle loro massime espressioni è visibile all’interno della stazione di São Bento, edificio storico e suggestivo quanto la Cattedrale di Porto.

Tutto questo camminare tra quartieri alla ricerca delle meraviglie cittadine metterà certamente appetito e dunque tappa obbligata è il Mercado do Bolhão.

Qui troveremo tutte le eccellenze gastronomiche locali, tra cui la Francesinha, ovvero un sandwich con carne, formaggio fuso, salsa alla birra e uova.

E come trovare ristoro dall’afa estiva e dai chilometri macinati a piedi se non con un bel tuffo a fine giornata?

Le spiagge sono poco distanti dalla città e facilmente raggiungibili con la propria auto o con i mezzi pubblici.

Tra le più belle possiamo citare Praia da Luz, Praia do Molhe o Praia do Ourigo: tutte caratteristiche e set di tramonti che tolgono il fiato.

