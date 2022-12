Per ridurre i sintomi della cistite potremmo provare alcune tisane con 2 frutti non molto conosciuti

Per ridurre i sintomi della cistite non è necessario sempre utilizzare necessariamente i farmaci. Bevendo queste tisane prima di andare a letto potremmo avere un grande aiuto e sollievo. Ecco quali sono e perché fanno bene.

La cistite è un fastidio molto comune per le donne. Arriva a ciel sereno, spesso anche in periodi in cui è meno tipica la sua comparsa. Quando arriva dobbiamo a tutti i costi cercare di superarla. Ci si può affidare alle cure antibiotiche, ma potremmo prevenirla e ridurre i sintomi anche con l’alimentazione. Il mangiare sano è la chiave verso la risoluzione di diversi problemi. Siamo noi i padroni del nostro corpo. Proprio per questo motivo oggi capiremo anche quale bevanda calda, a tal proposito, si potrebbe bere prima di andare a letto. Procediamo però per step.

Gli alimenti consigliati in caso di cistite

In linea generale possiamo dire che non andrebbero consumati tutti gli alimenti che sono particolarmente grassi e zuccherini. Vanno ridotti dunque i dolci, le fritture, l’alcol. Anche il fumo può incidere. Importante è anche ridurre, nel caso in cui lo si assumesse, il piccante. Bisogna mangiare cose leggere e si potrebbero anche assumere alcuni integratori.

Per ridurre i sintomi della cistite si potrebbero sorseggiare alcune tisane: vediamo quali

Dopo aver seguito un’alimentazione sana e bilanciata, dopo cena possiamo concederci una tazza di qualcosa di caldo, anche in vista dell’inverno. Come abbiamo detto, la cistite non per forza va curata con i medicinali, in alcuni casi. Esistono molti rimedi naturali, meno invasivi di un ipotetico antibiotico, che porterebbero alla risoluzione del problema o quantomeno ne allevierebbero i fastidi. Tra questi rimedi naturali ci sono le tisane. Tra le tisane che farebbero bene in caso di cistite ci sono quelle fatte con le seguenti piante:

uva ursina;

mirtillo americano;

corbezzolo;

ginepro;

erica.

Prendiamo l’esempio dell’uva ursina e del corbezzolo, per capire le loro proprietà.

Uva ursina

L’uva ursina è una pianta che si utilizza in erboristeria per i suoi molteplici benefici. Difatti si impiegherebbe come diuretico, disinfettante e anche astringente. Proprio perché è antisettica, e la cistite è causata da un batterio, andrebbe ad aiutare nei casi di cistite. Per le infezioni urinarie, in generale, è anche molto adatta. Bisogna però stare attenti a quanto se ne assume. Questo perché potrebbe causare delle irritazioni alle mucose e a livello gastrico. Se si usasse troppo l’uva ursina, si potrebbe verificare addirittura l’effetto opposto. In questo caso quindi si verificherebbe l’infiammazione ed irritazione del tratto urinario. Di conseguenza, non si andrebbero ad agevolare i sintomi già presenti della cistite, ma si acuirebbero.

Corbezzolo ed usi in cucina

Il corbezzolo è un frutto non molto conosciuto. Esisterebbero però delle tisane a base di questo frutto. Anche in questo caso ci riferiamo ad un alimento che ha delle proprietà ottimali, soprattutto per la cistite. La cosa positiva è che è ricco di vitamine e antiossidanti. Gli antiossidanti sono molto importanti in questi casi. Anche il corbezzolo ha le stesse proprietà antisettiche dell’uva ursina. In cucina lo si può utilizzare sia come frutto fresco, da unire nelle macedonie, sia per altre preparazioni. Ad esempio, si possono utilizzare anche per la formazione della marmellata. Esiste anche una bevanda, nota come il vino d corbezzolo.

Anche gli uomini dovranno prestare attenzione. Per ridurre i sintomi della cistite proviamo, quindi, queste tisane, ma dovremmo anche controllare l’alimentazione in generale.