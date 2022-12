Chi ha il colesterolo alto quale tipo di carne potrebbe mangiare senza problemi?

Spesso non si sa cosa consumare quando si hanno alcuni problemi di salute. Questo potrebbe essere il caso di chi soffre di colesterolo alto. La domanda che sorge spontanea è “Cosa posso mangiare se ho il colesterolo ballerino?”. Di seguito alcuni consigli utili.

Quando si soffre di colesterolo alto si ha sempre la paura di scegliere gli alimenti sbagliati da mangiare. In realtà non bisognerebbe preoccuparsi eccessivamente. L’importante è l’informazione, attraverso questa sarà possibile conoscere gli alimenti da evitare e quelli da assumere. Come nel caso della carne, ci sono alcune tipologie che farebbero bene e possono essere mangiate tranquillamente. Altre invece, per i loro valori nutrizionali, andrebbero messe da parte o comunque sarebbe necessario limitarne l’assunzione.

Quali carni dovremmo evitare se abbiamo il colesterolo alto

In generale andrebbero ridotte tutte le tipologie di carni rosse e grasse. Rientrano in questa categoria le carni da selvaggina ma anche il salame. Queste non andrebbero bene in quanto hanno un valore alto di acidi grassi saturi. Bisognerebbe quindi scegliere le carni bianche, come ad esempio vitello, pollo, tacchino.

Chi ha il colesterolo alto quale tipo di carne può consumare

Un’altra tipologia di carne che va bene se consumata da chi soffre il colesterolo alto è il coniglio. Non tutti sono abituati a consumarla, ma in realtà farebbe bene a tutti. È un tipo di carne veramente leggero che presenta dei valori nutrizionali che ora vedremo.

Valori nutrizionali della carne di coniglio

100 g di carne di coniglio apportano circa 110 kcal e poco più ed i suoi valori sono così suddivisi:

70 g di acqua;

20 g di proteine;

4 g di lipidi.

È una carne ricca di vitamine, infatti ce ne sono diverse, come ad esempio:

tiamina;

riboflavina;

niacina.

Quali sarebbero i suoi benefici

Come possiamo notare ha un alto valore proteico. 20 g di proteine sono un valore davvero significativo. Di conseguenza, la potrebbe consumare anche chi fa sport e ha bisogno di tante proteine all’interno del suo regime dietetico. Oltre a questo, rispetto ad altre tipologie di carne, è abbastanza digeribile. Dunque, chi ha difficoltà nel digerire la carne potrebbe scegliere questa. Anche chi è un soggetto particolarmente allergico dovrebbe poter stare tranquillo. Infatti lo si considera un alimento ipoallergenico.

Ma la cosa più importante di tutte, e che interessa chi soffre di colesterolo alto, è proprio l’assenza di quest’ultimo in questa carne. Dunque si potrebbe consumare tranquillamente senza avere paura. Ovviamente chiediamo sempre consiglio ad un medico specializzato, ma non ci dovrebbero essere problemi. È povera di grassi, adatta per la dieta.

Come si cucina

Come l’arrosto, che si può preparare in tanti modi, anche la carne di coniglio si presta a diverse preparazioni. La si può cucinare semplicemente arrosto, abbinando un po’ di verdura condita con olio a crudo. Oppure la potremmo fare bollita e preparare un ottimo brodino adatto per l’inverno.

In alternativa, per un gusto ancora più deciso, potremmo optare per la marinatura. In una ciotola mettiamo un po’ di aceto di vino bianco e uno scalogno e lasciamovi la carne di coniglio per una notte intera. La mattina seguente la andremo a preparare in padella. Dunque, quando ci si domanda chi ha il colesterolo alto quale tipo di carne dovrebbe consumare, la risposta potrebbe essere la carne di coniglio.