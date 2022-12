Gioie in arrivo per i Gemelli, ma l’oroscopo porta guai ad altri 2 segni sfortunati dal 5 dicembre

Gioie in arrivo per i Gemelli-proiezionidiborsa.it

I Gemelli sono il segno più fortunato della prima settimana di dicembre. Scopriamo invece chi avrà molti problemi e preoccupazioni a causa di Venere.

Dicembre è tempo di bilanci. L’ultimo mese dell’anno porta sempre con sé molte aspettative ma anche nostalgia. Stiamo per lasciarci questo 2022 alle spalle e per alcuni segni zodiacali sono in arrivo novità. Mentre alcuni di noi potranno gioire e vivere giorni fantastici, per altri ci sono problemi in agguato. Venere in opposizione potrebbe portare non pochi ostacoli ad alcuni sfortunati segni zodiacali.

Le stelle riserveranno cambiamenti e nuovi incontri che potrebbero influenzare anche gran parte del prossimo 2023.

Oroscopo di dicembre straordinario per i Gemelli

A partire dal 5 dicembre, Venere offre nuove opportunità al segno dei Gemelli. I nati sotto questo segno d’aria vivranno un momento molto felice dal punto di vista dei sentimenti. Il cuore di molti single tornerà a battere per qualcuno e le feste natalizie saranno un momento di pace e serenità. Le coppie ormai stabili invece sono in vena di progetti importanti che potrebbero segnare l’inizio di un nuovo percorso.

Per quanto riguarda gli affari, Marte porta fortuna ai Gemelli che potrebbero cogliere un’importante occasione di lavoro. L’intraprendenza dei Gemelli aiuterà gli appartenenti a questo segno a fare un salto di qualità crescendo professionalmente.

Gioie in arrivo per i Gemelli, ma l’oroscopo porta guai e problemi di soldi ai Pesci

Il mese di novembre per i Pesci è finito alla grande. Tuttavia, questo nuovo mese non inizia con il piede giusto per il segno dei Pesci. Coloro che stanno cercando di cambiare lavoro, non riescono a trovare la propria strada e un ostacolo dietro l’altro possono scoraggiare i Pesci. I guadagni non sono molto soddisfacenti a causa di problemi con i clienti e di una spietata concorrenza. Occorrerà attendere qualche settimana per vedere sbloccare la situazione.

La salute va bene, ma un po’ di stress impedisce ai Pesci di riposare bene. Dunque stanchezza e nervosismo sono in agguato. Questa situazione si ripercuote nella vita di coppia che è caratterizzata da litigi e scontri frequenti. I single invece sentono la solitudine e decideranno di vivere la vita giorno dopo giorno senza crearsi troppe aspettative.

Dicembre sarà un mese difficile per il segno della Vergine

Gioie in arrivo per i Gemelli, ma l’oroscopo porta guai al segno della Vergine che ha la mente piena di troppi pensieri. Scarsa concentrazione e un po’ di confusione renderanno lunghe e difficili le giornate dei Vergine. A partire dal 5 dicembre, i nati sotto questo segno di terra potrebbero risentire di una Venere in opposizione che potrebbe ostacolare i Vergine sul lavoro. Qualche errore di distrazione potrebbe causare problemi a lavoro e perdite economiche. Occorre trovare equilibrio cercando di svolgere un’attività rilassante la sera.

In amore regna il dubbio e l’incertezza, anche se questa condizione è destinata a migliorare in tempi brevi. Fortunatamente, chi vive una relazione stabile sa di poter contare sull’appoggio del partner, comunque vadano le cose. Per i single invece è un momento di grande confusione ed insoddisfazione. Cambiare atteggiamento potrebbe aiutare a fare chiarezza.