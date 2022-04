Quando si avvicinano le feste, si corre a comprare qualcosa di buono, soprattutto dolci, oppure si preparano in casa. Di solito si eseguono le ricette della tradizione e si cuociono tante leccornie. Per festeggiare la Pasqua, a volte si comprano molte colombe e uova di cioccolato, anche da portare in dono agli amici. Se poi non vogliamo far diventare troppo asciutta la colomba o far sciogliere il cioccolato, se avanzano possiamo pensare a un riciclo. Per preparare dei muffin occorreranno:

250 g di colomba;

100 g di farina 00;

100 g di cioccolato;

50 g di zucchero;

un uovo;

60 ml di olio di semi;

150 ml di latte;

10 g di lievito per dolci.

In una ciotola sbattere le uova con il latte e l’olio, poi aggiungere lo zucchero e a poco a poco la farina e poi il lievito. Sbriciolare la colomba, spezzettare il cioccolato e aggiungere il tutto all’impasto mescolando. Ungere dei pirottini oppure uno stampo in silicone per muffin e versare un po’ del preparato. Cuocere in forno a 180 gradi per 25 minuti.

Per riciclare la colomba pasquale avanzata e pezzi dell’uovo di cioccolato ecco 3 ricette per fare dei dolci golosi

Con il cioccolato delle uova si possono preparare tante ricette golose. Tra le altre, per fare il salame dolce occorrono:

200 g di biscotti;

100 g di burro;

100 g di zucchero a velo;

40 g di cacao amaro;

70 g di cioccolato;

30 g di farina di mandorle;

25 g di nocciole;

25 g di mandorle.

Tritare grossolanamente la frutta secca e i biscotti e versarli in una ciotola. Aggiungere il cacao, la farina di mandorle, lo zucchero a velo e il burro ammorbidito. Mescolare e poi unirvi il cioccolato fuso. Impastare con le mani e dare la forma di un salame, da avvolgere in un foglio di alluminio. Conservare in frigo per 4 ore.

Per riciclare la colomba pasquale si può fare un dessert al bicchiere. Preparare una crema facendo sobbollire 400 ml di latte. Sbattere poi in un tegame 2 tuorli con 80 g di zucchero e 4 cucchiai di amido di mais. Versare piano il latte, porre sul fuoco a fiamma bassa e continuare a mescolare. Aggiungere un po’ di liquore e fare addensare. Far raffreddare prima a fuoco spento e poi in frigo e poi alternare nei bicchieri la crema con fette di colomba avanzata. Ultimare con scaglie di cioccolato, magari di un uovo di Pasqua.

