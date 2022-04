Chi più chi meno, chiunque disponga di un balcone o di un terrazzo prima o poi si ritrova a fare i conti con i fastidiosi piccioni. Questi uccelli, per altro, non risparmiano nemmeno zone meno urbane come gli orti assaltando le coltivazioni, in particolare degli alberi da frutto.

I piccioni, ormai totalmente abituati al trambusto cittadino, non temono i rumori né la vista dell’uomo e pertanto tendono a nidificare nei pressi delle nostre case.

Su tetti, terrazzi e balconi individuano un luogo sicuro dove trovare riparo, cibo e acqua e dove, specialmente con il bel tempo, passano intere giornate.

Perché tenerli lontani?

Come detto i piccioni trovano l’habitat ideale su terrazzi e balconi dove planano in cerca di cibo e acqua. Spesso l’obiettivo principale sono vasi e sottovasi dove, rovinando le piante, grufolano nella terra alla ricerca di piccoli semi e insetti. Nei sottovasi, invece, trovano sempre una riserva di acqua a disposizione per abbeverarsi.

Inoltre, le piante non sono le uniche ad essere danneggiate perché, come noto, le feci del piccione sono estremamente corrosive e se non pulite sono in grado di corrodere qualunque cosa.

In aggiunta i piccioni sono anche vettori potenziali di malattie nocive per l’uomo, come la salmonellosi, oltre alla eventuale trasmissione di zecche del piccione.

I metodi domestici per tenere lontani questi ospiti indesiderati sono molteplici ma oggi ne presenteremo uno che forse non tutti conoscono. Primo consiglio è quello di tenere alla larga gli uccelli aggiungendo nei sottovasi spezie forti come la cannella, il peperoncino o la naftalina. Queste spezie sono stomacanti per i piccioni ed estremamente repellenti.

Non girandole e CD ma questo geniale rimedio sta spopolando per allontanare i piccioni da tetto, terrazzo e orto

Oltre all’aspetto olfattivo, però, sfrutteremo anche quello visivo ed acustico per tenere alla larga questi intrusi.

Dovremo munirci di una semplice stampella alla quale con dello spago appenderemo dei vecchi barattoli o lattine di metallo. Alla base di una stampella legheremo 4 o 5 lattine a pochi centimetri di distanza l’una dall’altra lasciandole, però, pendenti. Queste non solo rifletteranno la luce ma oscillando con il vento sbatteranno tra loro spaventando i piccioni.

Dovremo dunque appendere la stampella agli angoli del balcone o del terrazzo per abbagliare gli uccelli e spaventarli con il rumore.

Allo stesso modo, la stampella può essere appesa a fianco o su i rami degli alberi per tenere i piccioni alla larga dai frutti.

Dunque, non girandole e CD, ma questo ingegnoso rimedio terrà a debita distanza questi fastidiosi volatili.

