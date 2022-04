Per pulire gli stampi in silicone per i dolci e togliere il cattivo odore basterebbero bicarbonato e poco altro

In una casa sono tanti gli oggetti utili di cui ormai non possiamo fare a meno. Ci sono elettrodomestici di vario tipo, come l’aspirapolvere o la lavatrice, ma anche phon, spazzole e contenitori di tante misure che ci aiutano nelle attività di ogni giorno. In particolare in cucina, se usiamo il forno, abbiamo la necessità di usare un’attrezzatura adeguata. Per cuocere ogni tipo di pietanza, infatti, c’è bisogno di teglie.

Ce ne sono di tanti tipi, quadrate, rettangolari o rotonde, a cerniera, col buco nel centro, a forma di stella, cuore, coniglietto e così via. Se un tempo erano solo di alluminio, la ricerca ha prodotto diversi materiali. Uno in particolare, il silicone, risulta adatto per formine e contenitori, per la cottura a forno o il congelamento, in misure diverse. Ne esistono per fare cioccolatini, per monoporzioni, per plumcake, ciambelloni. Il silicone è un materiale flessibile e antiaderente.

Come lavarli

Dopo aver cotto qualcosa potrebbe capitare di rimandare la pulizia degli stampi per la fretta. A volte, poi, potremmo trovarli in cattive condizioni nell’armadietto. Vediamo quindi come fare per pulire gli stampi in silicone. Sarebbe bene lavarli subito dopo l’utilizzo sotto l’acqua corrente. Quando ciò non avviene, si può procedere così:

prendere lo stampo in silicone, rivoltarlo e immergerlo nel lavello pieno di acqua calda e qualche goccia di detersivo per i piatti. Dopo una decina di minuti, risciacquare e cospargere di bicarbonato. Passare una spugnetta e lavare;

se solo alcune parti presentano dell’unto o del cibo bruciato, inumidire lo stampo e preparare una cremina mescolando bicarbonato e acqua. Passare con una spugnetta o un panno e lavare via tutto;

per pulire lo stampo potrebbero essere utili anche limone e aceto. Mescolare alcune gocce di succo di limone oppure qualche cucchiaio di aceto con dell’acqua e passare la soluzione sullo stampo con un panno. Infine, risciacquare.

Per pulire gli stampi in silicone per i dolci e togliere il cattivo odore basterebbero bicarbonato e poco altro

Per ciò che riguarda l’odore sgradevole di uno stampo nuovo oppure usato con ingredienti particolari:

lavare con acqua e sapone e poi passare un impasto fatto con succo di limone e bicarbonato. Mettere nel microonde o nel forno a una temperatura bassa per 5 minuti e poi lavare via il tutto;

in alternativa, cospargere del fondo o della polvere di caffè, attendere un’ora e lavare.

È necessario sempre mettere a scolare lo stampo rivoltato e poi passare uno strofinaccio. Riporlo solo se è completamente asciutto in modo da prevenire la formazione di muffa.

