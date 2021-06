La zucchina è la regina indiscussa della tavola d’estate. Anche se in molti pensano sia banale e scontata, in realtà la zucchina nasconde diverse sorprese. Sul mercato, infatti, ne esistono infinite varietà, ciascuna con una propria vocazione. Le zucchine tonde, ad esempio, sembrano fatte apposta per essere farcite; quelle a trombetta, compatte e poco acquose, sono perfette da consumare crude. E ancora, quelle striate, lunghe e lisce – tipiche della Puglia – vanno consumate con la pasta o come simpatico contorno a secondi piatti. Di alcune varietà si possono mangiare persino le foglie più tenere, perfette per preparare le minestre.

E allora spazio alla fantasia in cucina perché è questo l’antipasto dell’estate scenografico e veloce preparato con delle semplici zucchine. Si tratta di un flan di zucchine da preparare in forno che, per il suo aspetto estetico e per il suo cuore morbido, lascerà i vostri commensali a bocca aperta.

Partiamo dagli ingredienti (dosi per 4 persone)

2 zucchine medie;

4 uova;

160 ml di latte;

80 gr di farina;

30 gr di emmenthal;

40 gr di parmigiano reggiano grattugiato;

60 gr di burro;

sale e pepe.

Procedimento

Sciogliamo metà del burro nel forno a 220° in una pirofila rotonda o in un tegame di 20 cm di diametro. Intanto laviamo le zucchine, spuntiamole e tagliamole a fettine sottilissime con una mandolina o un pelapatate.

Prepariamo una pastella con le uova, la farina, il resto del burro fuso, l’emmenthal e il parmigiano grattugiati. Saliamo e pepiamo. Versiamo la pastella nel recipiente caldo e sistemiamo le fettine di zucchine in modo da formare dei cerchi concentrici.

Cuociamo per 10 minuti, quindi abbassiamo la temperatura a 200° e proseguiamo la cottura per altri 10 minuti senza mai aprire lo sportello. Il flan potrebbe sgonfiarsi! Serviamolo subito per gustarlo in tutta la sua bontà.

Per ulteriori spunti su come cucinare le zucchine consigliamo questa ricetta facilissima e originale che si prepara con 2 soli ingredienti.