Ci sono alcuni piatti che, ad un primo sguardo, potrebbero dare l’idea di essere relativamente semplici da cucinare. Ed è in parte questo il motivo per cui alcuni di essi diventano il cavallo di battaglia di moltissime persone, ovviamente non particolarmente esperte in cucina. Piuttosto dilettanti che si divertono a far assaggiare ad amici e parenti il loro tentativo di preparazione di quella determinata ricetta. Senza dubbio uno di questi piatti è la pasta alla carbonara. Che a Roma, ma non solo oramai, rappresenta ben più che un semplice primo piatto.

L’apparenza inganna

Bisogna sempre tenere a mente però che in cucina, così come in tanti altri ambiti della vita, l’apparenza inganna. E se una ricetta presenta pochi passaggi e altrettanti pochi ingredienti, non per forza ciò si traduce in una facilità di esecuzione del piatto. E la carbonara, neanche a dirlo, ne è un esempio lampante. Il confine tra un’ottimo piatto degno di questo nome e una generica pasta all’uovo è incredibilmente sottile. E sono i dettagli come quello di cui parleremo nel prossimo paragrafo che lo delineano. Tra poco infatti vedremo che per rendere la carbonara cremosa come non mai basta scoprire questo segreto che tutti i cuochi esperti conoscono.

Due mestoli

Nel corso degli anni questa ricetta ha visto molte variazioni e tentativi di miglioramento. Ad esempio non troppo tempo fa ci siamo occupati di un trucco interessante che molti mettono in pratica nel preparare questo piatto. Per chi volesse saperne di più consigliamo di cliccare qui. Oggi invece ci teniamo a focalizzare la nostra attenzione sulla ricetta originale. Svelando un passaggio che se per i più bravi risulta assolutamente scontato, per moltissime altre persone non lo è affatto. Infatti per rendere la carbonara cremosa come non mai basta scoprire questo segreto che tutti i cuochi esperti conoscono. Questa particolare pasta necessita di una componente cremosa importante per risultare lo straordinario primo piatto che tutti conosciamo.

E per ottenerla il trucco risiede nell’acqua di cottura. Ma non solo, è importante anche la quantità, il modo e il tempismo con la quale la si aggiunge. Scopriamo quindi come fare. Nel momento in cui si scola la pasta infatti, rigorosamente al dente, versiamola prima nella padella del guanciale. Dopodiché spostiamo il tutto nuovamente in pentola e, solo allora, aggiungiamo la salsa creata in precedenza con le uova. A questo punto, quando l’acqua di cottura non toccherà più le temperature di ebollizione ma presenterà una media di settanta gradi, aggiungiamone due mestoli al resto del piatto. E, lentamente, andiamo a mescolare con pazienza fino a che non saremo soddisfatti della consistenza. Facendo attenzione alla temperatura dell’acqua e al momento esatto in cui farla agire, il risultato sarà straordinario. Ecco dunque perché per rendere la carbonara cremosa come non mai basta scoprire questo segreto che tutti i cuochi esperti conoscono.