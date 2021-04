Nella situazione di crisi economica che vive l’Italia trovare un posto di lavoro è molto difficile. E il più delle volte gli ostacoli dei concorsi e delle selezioni estenuanti non spingono a candidarsi. Ma ci sono nuovi posti di lavoro con assunzione diretta senza concorso con licenza media e diploma in vari Comuni della Regione Campania. Molti non sanno che basta iscriversi al sito di cliclavorocampania e partecipare alla selezione diretta alle numerose offerte di lavoro. Abbiamo estrapolato le più significative in scadenza. Sono circa 29 posti di lavoro in vari Comuni della Regione Campania.

Nuovi posti di lavoro con assunzione diretta senza concorso con licenza media e diploma in vari Comuni della Regione Campania

Elenco delle mansioni che richiedono come titolo di studio il diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso alle Università:

2 impiegati amministrativi con sede di lavoro a Sant’Arsenio. Il contratto praticato è a tempo indeterminato. È richiesta la residenza nel Comune di Sant’Arsenio o nei Comuni del Vallo di Diano. La domanda di candidatura si deve presentare entro il 28 aprile 2021. (Garanzia giovani)

1 esercente addetto alle vendite al minuto in negozio. Sede di lavoro Afragola (NA). Al candidato non è richiesta esperienza nel settore. La durata del contratto è di 36 mesi con la tipologia di apprendistato. La domanda si può presentare entro il 24 maggio 2021 (Garanzia Giovani).

5 addetti a funzioni di segreteria con sede di lavoro a Napoli. Le mansioni svolte sono quelle di attività front office per accoglienza dei clienti e informazioni, prenotazioni e servizio. Gestione dell’agenda degli appuntamenti e le telefonate di ingresso e di uscita. Non è richiesta esperienza pregressa. Ma è richiesto un buon uso di Microsoft Office e competenze relazionali e organizzative. È possibile inviare la domanda di candidatura entro il 23 giugno 2021.

Posti di lavoro con licenza media

Ecco alcune posizioni richieste con la licenza media tra i nuovi posti di lavoro con assunzione diretta senza concorso con licenza media e diploma in vari Comuni della Regione Campania.