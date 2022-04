La vita di una casalinga in questi giorni è messa a dura prova tra varie preparazioni in occasione della Pasqua. Il casatiello è una delle ricette più amate di sempre per il suo impasto soffice e ricco di gusto, grazie anche dai salumi ed ai formaggi inseriti all’interno.

Un morso di questo rustico porta tutti in paradiso. Si tratta di una ricetta che si può proporre come aperitivo insieme a qualche fava o direttamente per cena con un generoso piattone di insalata ricca.

Una ricetta fantastica che mantiene la freschezza anche dopo qualche giorno

All’apparenza il casatiello può sembrare davvero pesante e anche difficile da preparare, ma in realtà non è proprio così. La ricetta del casatiello si può realizzare in un modo molto semplice e gli ingredienti sono perfetti per averlo straordinario e leggero come una nuvola.

Lo strutto è stato sostituito con l’olio extravergine d’oliva, mentre per la farcitura, si potrà decidere quando e cosa inserire in base ai nostri gusti. Mentre le uova che nella ricetta classica sono sode e nella parte superiore esposte coreograficamente, in questa preparazione veloce non sono incluse.

Ingredienti

1 kg di farina;

25 gr di lievito di birra fresca o (7 gr di lievito di birra secco con un cucchiaino di zucchero);

sale;

pepe;

1/2 lt d’acqua;

180 gr d’olio extravergine d’oliva;

salumi e formaggi a piacere;

parmigiano (facoltativo).

Per realizzare uno straordinario casatiello leggero e in tempi record ecco la ricetta che tutti dovrebbero conoscere

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente capiente dove poter impastare a mano, oppure lasciandosi aiutare dall’impastatrice planetaria. Inserire nella ciotola la farina, il lievito, una presa di sale e una spolverata di pepe e miscelare. Poi pian piano, inserire l’acqua a temperatura ambiente a filo e impastare contemporaneamente.

Man mano si inizierà a formare il panetto e dopo averlo lavorato per qualche minuto, coprire la ciotola con la pellicola e far lievitare per circa 2 ore. Nel frattempo, prendere i formaggi e gli affettati che si hanno a disposizione, tagliarli a cubetti piccoli.

Trascorso il tempo di lievitazione, aggiungere al posto dello strutto, l’olio extravergine d’oliva e amalgamare ancora per qualche minuto fino a che non si sarà ben incorporato. Poi prendere l’impasto, passarlo su un piano da lavoro, stenderlo formando un rettangolo e aggiungere i salumi e formaggi precedentemente tagliati a cubetti.

Spolverare di parmigiano se si preferisce e arrotolare l’impasto senza fare troppa pressione ed inserirlo in uno stampo per casatiello precedentemente oleato ed infarinato. Spennellare la superficie con l’olio e attendere che l’impasto cresca fino a 1 centimetro prima del bordo dello stampo. Infine infornare per circa 1 ora a 190°C in un forno statico.

