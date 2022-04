Mancano pochi giorni per celebrare la Santa Pasqua e a ricordarcelo sono le vetrine dei negozi allestite a tema, ricche di colori tra addobbi per la casa e di prelibatezze da gustare. Ed è proprio in questi giorni che un po’ tutti cercano di cimentarsi in fantastici dolci a tema come per un goloso uovo di cioccolato da poter realizzare comodamente anche a casa.

Ma non solo le uova di cioccolato, anche la pastiera è uno dei dolci preferiti per festeggiare questa ricorrenza. E quest’anno sembra che tutti stiano provando questa versione semplificata e di gran gusto.

Tra un uovo di cioccolata, una pastiera e una colomba quest’anno proviamo a cimentarci con questa nuova creazione molto scenica e ricca di significato. Un dolce ispirato alla vita e non a caso ha la forma dell’albero della vita. Un simbolo d’affetto verso le persone amate e di unione, perfetto per questo periodo che sta purtroppo vivendo il Mondo a causa della guerra.

Ingredienti

20 gr di zucchero;

1 uovo;

400 gr farina;

50 gr burro;

200 gr di latte;

15 gr lievito di birra;

5 gr di sale;

1 tuorlo;

cioccolato spalmabile;

uova di cioccolato confettate colorate.

Non la solita colomba o uovo di cioccolata per Pasqua ma questo strepitoso dolce dalla forma scenica da realizzare velocemente

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo un recipiente abbastanza capiente. Versare la farina setacciata, il burro a pezzi, lo zucchero, un pizzico di sale ed infine l’uovo. Con un l’aiuto delle fruste elettriche con il gancio per impastare, amalgamare per qualche secondo.

Poi aggiungere il lievito di birra sciolto precedentemente nel latte tiepido ed amalgamare tutto fino ad ottenere un impasto abbastanza omogeneo. Successivamente trasferirlo su un piano da lavoro per poterlo impastare a mano, fino a che non sarà perfettamente liscio e ben compatto.

Adesso formare un classico panetto, inserirlo in un recipiente, anche quello utilizzato inizialmente, coprirlo con la pellicola per alimenti e lasciar lievitare per circa 2 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, prendere il panetto, e formare tante striscioline. Queste dovranno essere larghe circa 5 o 6 cm non troppo sottili e al centro inserire la farcitura.

Dopodiché chiudere la strisciolina formando un fusillo e proseguire fino a quando l’impasto non sarà finito. Fare attenzione a non fare dei fusilli di pasta ripieni troppo corti altrimenti la decorazione non riuscirà a dovere.

Non resta che prendere una teglia, ricoprirla di carta da forno e cercare di creare il nostro albero della vita

Il tronco potrà essere formato da 3 filoni intrecciati partendo dalla base fino a finire l’intreccio con i primi 3 rami. Ad ogni parte finale del ramo, attorcigliare una pallina di carta da forno. Questo per conservare in lievitazione e in cottura quello spazietto per collocare le uova di cioccolato confettate.

Poi procedere con gli altri rami e fare lo stesso passaggio all’estremità di questi e infine lasciar crescere per altre 2 ore.

Trascorso il tempo di lievitazione, prendere un tuorlo d’uovo, sbatterlo con la forchetta e spennellarlo su tutta la superficie del dolce. Adesso infornare per circa 15 minuti a 180°C e non appena cotta, lasciar intiepidire e collocare al posto della carta da forno le uova di cioccolato confettate.

