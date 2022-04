Fare i biscotti in casa è una delle idee più semplici da realizzare e da personalizzare come meglio si crede. Fra tutte le ricette più famose al Mondo, nessuno potrà dimenticare questi spettacolari biscotti danesi che si sciolgono in bocca. Oppure come da una semplice frolla avanzata da una crostata, si possano realizzare dei biscotti favolosi inserendo l’uvetta, le gocce di cioccolato o tanto altro che abbiamo a disposizione.

Ma quando si preparano i biscotti, nonostante l’impegno nel realizzarli, non sempre si riesce ad avere il risultato sperato. Ecco perché tutti dovrebbero conoscere questi 5 segreti di pasticceria per realizzare dei biscotti da veri professionisti.

Una ricetta molto facile da poter preparare in 5 minuti e senza spendere una fortuna

Esistono tantissime ricette di biscotti da fare in casa e la maggior parte, se non tutte, offrono una preparazione molto semplice e con pochi ingredienti. Tra tutte queste ricette, non si può non provare a realizzare dei semplicissimi biscotti alle mandorle. Una ricetta che impiega solo 2 ingredienti per un grandissimo risultato. Uno spuntino ideale anche per chi è dieta grazie al rapporto calorico davvero minimo e agli ingredienti principali come le mandorle che donano un senso si sazietà.

Ma indipendentemente dagli ingredienti, non tutti sanno che per ottenere dei biscotti perfetti ci sono dei piccoli accorgimenti da seguire che cambiano il risultato finale.

Con questi 5 segreti di pasticceria tutti potranno realizzare dei biscotti perfetti e molto gustosi

La prima cosa da tenere bene in mente è di seguire alla lettera la ricetta. Quindi se il burro deve essere sciolto a bagnomaria, o deve essere a temperatura ambiente o freddo, è importante che si presti attenzione a non fare di testa propria. Anche sostituirlo, non è una buona idea se si vuol avere un risultato da pasticceria. L’olio anche se un valido sostituto non donerà la stessa consistenza alla pasta e non avrà lo stesso sapore del burro.

L’impasto deve essere sempre freddo e non bisogna dimenticare che con il calore delle mani, nel momento della lavorazione, l’impasto si riscalda. Quindi all’occorrenza è bene far riposare l’impasto in frigorifero, soprattutto prima di fare le forme ed infornare.

Uno degli aspetti che spesso si trascurano, è quello di posizionare i biscotti non direttamente sulla teglia da forno, ma su carta da forno. Ma anche di distanziarli per far si che in cottura non si attaccano perché aumentano di volume. Infine cosa non poco importante è quella di farli raffreddare per poterli gustare al meglio.

