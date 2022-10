I peli delle braccia possono risultare fastidiosi alla vista. Ormai siamo talmente abituati a vedere su giornali e social foto di corpi perfetti e completamente depilati che avere peli addosso sembra quasi vietato.

In realtà, a dirla tutta, i peli avrebbero una funzione biologica all’interno del nostro corpo. Addirittura, infatti, lo scopo originale dei nostri peli sulle braccia sarebbe quello di mantenere costante la temperatura del corpo.

Senza considerare che i peli aiuterebbero anche a proteggere la pelle da germi e batteri, come una sorta di scudo difensivo. Se, però, nonostante queste precisazioni, volessimo farli sparire dalle nostre braccia, ecco quali sarebbero i passaggi da seguire.

Esistono, infatti, alcuni fantastici trucchetti del tutto naturali per eliminare i peli sulle braccia. In questo periodo molti di noi usano cerette o metodi di depilazione meno invasivi che non irritano la pelle.

Va però anche detto che, utilizzando i trucchetti che scopriremo nell’articolo di oggi, non spenderemo più soldi per depilarci. Ecco quali sono e come metterli in pratica, comodamente a casa nostra.

Come schiarire i peli delle braccia in modo naturale ed economico

Il primo metodo, che è anche quello più naturale e a basso costo, è a base di camomilla. Dovremo fare un infuso molto concentrato, mettendo in infusione 2 filtri di camomilla in acqua calda.

Dopo 3 minuti, e quando l’infuso si sarà raffreddato, potremo utilizzarlo a mo’ di impacco per le nostre braccia. Ripetendo l’applicazione più volte, noteremo uno schiarimento dei nostri peli leggero, ma sempre maggiore.

Il rimedio più noto è quello col limone

Passiamo ora ad un altro metodo molto utile per rendere meno scura la peluria sulle braccia. Stiamo parlando di quello a base di limone, anche questo molto semplice e naturale.

In questo caso, dovremo spremere un limone e utilizzarne il succo ottenuto come un impacco. Intingendo un batuffolo di cotone e passando quest’ultimo sulle braccia, noteremo, dopo alcune ripetizioni, un notevole schiarimento della peluria.

Con l’acqua ossigenata il risultato sarebbe perfetto

Molte persone si chiedono come schiarire i peli delle braccia in modo naturale, perché non hanno ancora provato l’acqua ossigenata.

Anche stavolta, basterà intingere un dischetto di cotone nel prodotto e poi tamponarlo sulle braccia, per circa 10 minuti. Questo metodo ci aiuterà ad eliminare gli aloni scuri e i nostri peli, nel tempo, diventeranno sempre più chiari.

