Ravvivare il colore dei gerani sarà davvero un gioco da ragazzi. Inoltre, i rimedi che la Redazione vuole proporre quest’oggi sono naturali ed economici poiché hanno praticamente un costo pari allo zero.

Difatti, per avere una fioritura eccezionale ci si può avvalere di un riciclo interessante di alimenti e bevande che già si utilizzano in casa e che sono molto amati. Un modo geniale, facile e veloce per ottenere risultati meravigliosi e proteggere il portafoglio eliminando spese inutili.

Più volte la Redazione ha raccolto rimedi, segreti e piccoli trucchetti per ravvivare il colore dei gerani e renderli più belli.

A tal proposito, si consigliano:

A questo punto, non resta che mostrare ai Lettori perché per ravvivare i gerani ed averli splendenti, forti e coloratissimi stanno spopolando questi 2 trucchetti naturali, facili e veloci.

Un riciclo furbo e pratico che aiuta le piante

Belli ed eleganti, i gerani decorano alla perfezione e senza troppa fatica ed è per questo che sono i più gettonati per la stagione estiva. Tuttavia, anche se sono facili da coltivare, qualche attenzione la meritano ed è necessaria per sostenere la loro fioritura.

Un’idea geniale e che in molti stanno apprezzando è quella di utilizzare il vino rosso avanzato. Quante volte capita di ritrovare in casa bottiglie aperte di vino che spesso, alla fine, buttiamo via? Ebbene, non tutti lo sanno ma il vino rosso è ideale come fertilizzante ecologico e naturale.

Ricco di antiossidanti grazie all’uva e ai suoi lieviti naturali, il vino è un vero toccasana per le piante e i fiori. Ottimo per ravvivare il colore dei gerani e migliorare la loro salute. Basterà miscelare il vino avanzato con dell’acqua e annaffiare quotidianamente le piante.

Altro piccolo trucchetto a costo zero è quello di utilizzare i gusci di noci e nocciole. Se poste sopra la terra dei vasi, infatti, i gusci di noci e nocciole rallentano l’evaporazione dell’acqua, inevitabile con le temperature più calde. Dunque, ecco perché per ravvivare i gerani ed averli splendenti, forti e coloratissimi stanno spopolando questi 2 trucchetti naturali, facili e veloci.