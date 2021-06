Che la frutta non piaccia a tutti è purtroppo un dato di fatto. Tuttavia, fragole e ciliegie sono (forse con le pesche e l’ananas) i frutti più apprezzati. Sarà, forse, per la loro consistenza croccante e soave allo stesso tempo o per la loro dolcezza. Ciò che è certo è che a tutti piacciono le fragole e le ciliegie.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo scritto un approfondimento su come rendere questi frutti ancora più dolci, e non è grazie allo zucchero. Tuttavia, quando le compriamo, sappiamo da dove vengono? Ecco da dove arrivano le fragole e le ciliegie che compriamo comunemente al supermercato o al mercato.

Basilicata

Un grandissimo produttore di fragole in Italia è sicuramente al Sud. Regione che sta tra la Puglia, la Campania e la Calabria, la Basilicata è la regina delle Regioni italiane per le fragole.

Tutti noi conosciamo per bene la varietà “sabrosa candonga” della Basilicata, ma molti ignorano che ogni anno è la Basilicata a vincere il primato delle Regioni produttive delle fragole. Quindi, è molto facile che le fragole e le ciliegie che troviamo al supermercato vengano proprio da questa Regione.

Oltre alla Basilicata, un grandissimo produttore di fragole e ciliegie è naturalmente la zona di Almeria. Parliamo del Sud della Spagna, in quella Regione che ci evoca esotismo e oriente. Andalusia, la terra araba di Spagna.

In questo angolo di paradiso il sole non manca mai e, con l’aiuto di serre, si riesce a produrre per quasi tutto l’anno questi frutti. Ci sono molte dicerie sulla qualità dei frutti di Almeria. Si pensa, infatti, che le serre riducano la loro qualità e il loro gusto. Nulla di più sbagliato: forse è solo invidia, ma qui le fragole e le ciliegie sono davvero squisite e andrebbero assolutamente provate.