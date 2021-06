Il tarassaco è una pianta originaria dell’Europa che si trova facilmente in natura durante la stagione primaverile.

Si tratta di un’erba spontanea, conosciuta anche come dente di leone, già protagonista sulle pagine di ProiezionidiBorsa (consultare qui).

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È un’erba che cresce in prati, campi e bordo strada caratterizzata da fiori di colore giallo intenso. Tra le tante proprietà del tarassaco troviamo la vitamina C, E, K oltre agli antiossidanti come tannini e flavonoidi. Tutte le parti del tarassaco sono commestibili e utilizzato sin dall’antichità per le sue proprietà officinali.

Il tarassaco, oltre ad essere utilizzato in cucina in insalate e diverse ricette, può essere ottimo per dare vita a pomate e oli. Si tratta di prodotti ottimi per combattere i dolori articolari, muscolari e legati ad artrite.

Molti la utilizzano in cucina ma pochi sanno che questa erba è un ottimo rimedio per curare dolori muscolari e articolari

Per creare la pomata sarà dapprima necessario ottenere l’olio lavorando i fiori.

Prendere i fiori di tarassaco e disporli su un canovaccio lasciandoli poi in un luogo buio e asciutto per un paio di giorni.

Una volta che saranno secchi bisognerà sistemarli in un contenitore a chiusura ermetica e versarci sopra dell’olio d’oliva fino all’orlo.

In alternativa sarà possibile utilizzare dell’olio di mandorle. Dopodiché chiudere il barattolo e riempire una pentola di acqua che dovrà essere leggermente scaldata.

Prendere il barattolo e sistemarlo nell’acqua tiepida da far scaldare a fuoco lento per circa tre ore.

Lasciare l’olio al buio per un altro paio di giorni, affinché diventi più concentrato, prima di filtrarlo per creare la pomata.

Pomata

Una volta ottenuto l’olio si potrà procedere per creare la pomata. Saranno necessari circa 200 grammi di olio e 30 grammi di cera di api.

Utilizzare un contenitore resistente al calore dai bordi alti in cui si dovranno unire olio e cera d’api. Prendere il barattolo e scaldarlo a bagnomaria fino a quando la cera non sarà sciolta. Trasferire il composto in un barattolo e aspettare che si solidifichi prima di utilizzarlo.

Ecco perché molti la utilizzano in cucina ma pochi sanno che questa erba è un ottimo rimedio per curare dolori muscolari e articolari.