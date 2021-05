In un tripudio di tinte e profumi, i gerani sono i preferiti per decorare e rallegrare terrazzi e balconi. Perfette da tenere in vaso, queste piante sono facilissime da coltivare. Inoltre, il colore delle loro corolle rende l’ambiente subito più vivo e luminoso.

Tornando ai gerani, o pelargoni che dir si voglia, bisogna sottolineare che sono piante perenni originarie dell’Africa, piuttosto forti e resistenti. Tuttavia, può capitare di vedere i fiori sbiadirsi pian piano. La pianta, improvvisamente, può mostrare dei fiori macchiati o secchi. Di tutto questo, non sempre la colpa è da attribuire a malattie o parassiti fastidiosi. Molto spesso, infatti, si tratta più di un aspetto nutrizionale che di altre problematiche.

Ecco, dunque, come non avere mai più gerani sbiaditi con l’incredibile trucco per ravvivare i colori e avere un balcone talmente brillante da fare invidia.

Trucchi e consigli

Gli esperti ci consigliano, innanzitutto, di optare sempre per vasi dalla grandezza giusta e più adatta alla pianta. Inoltre, attenzione al terriccio utilizzato. Scegliere un terriccio specifico per gerani, di norma molto leggero e drenante. Avere un terreno idoneo è fondamentale e rappresenta un’ottima base per far crescere delle piante spettacolari.

Il sole rende i colori ancora più brillanti ma quando è molto forte e prolungato, tende a sbiadire i pigmenti del fiore.

Dunque, gli esperti consigliano di proteggere le piante con dei teli ombreggianti, almeno tra luglio ed agosto e ovviamente solo nelle ore più calde della giornata.

Il trucchetto che nutre e colora

Per migliorare la colorazione dei gerani e renderli visibilmente più sani e splendenti, bisogna nutrirli con un concime ricco di calcio e magnesio. Esteticamente la pianta apparirà più bella in poco tempo. Questo perché il magnesio rende più duraturi i pigmenti che colorano i petali. Il calcio, invece, regala forza alla pianta rendendola più robusta e rigogliosa.