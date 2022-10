Per rallentare la ricrescita dei peli sul viso e sulle gambe ecco i trucchi

I peli sono sempre un gran problema. Anche se ci sono tantissimi metodi di depilazione, in un mese o meno potrebbero rispuntare. Questo non solo ci porta via molto tempo, ma, se andiamo dall’estetista, anche molti soldi. Ci sono delle soluzioni alternative alla depilazione, come il laser o la luce pulsata, ma anche queste possono risultare molto costose.

Potremmo, però, provare alcune tecniche per rallentare la ricrescita dei peli, sia sul corpo che sul viso. Infatti, questi rimedi naturali ci faranno saltare qualche seduta di depilazione. Questi trucchi sono facilissimi e si possono fare in casa.

Anche scegliere il momento giusto per la depilazione è importante

Ci sono vari tipi di depilazione. In base a quello che preferiamo il pelo cresce ad una velocità maggiore o minore. Il rasoio è sicuramente quello che fa ricrescere il pelo più velocemente, perché non elimina il bulbo. Chi si affida solo a questo metodo, perché ha la pelle sensibile, potrebbe trovarsi a vedere dei peli già un paio di giorni dopo.

Il primo metodo per rallentare la ricrescita dei peli sul viso e sulle gambe è quello di depilarsi nel momento giusto. Per esempio, eliminiamo i peli con la luna calante. Questo consiglio è legato alle credenze popolari e sembra molto efficace. Inoltre non depiliamoci dopo mangiato. La pelle sarebbe più sensibile, in quanto il flusso sanguigno è maggiore. Infine, evitiamo la depilazione prima del ciclo se possibile, spostandola a circa 3 giorni dopo la sua conclusione. Questo perché ci saranno meno ormoni che favoriscono la crescita dei peli.

Tutti i trucchi naturali

Un altro consiglio è quello di utilizzare il ghiaccio. Passiamo un cubetto dopo la depilazione e ogni sera prima di andare a dormire. Il freddo, infatti, aiuterebbe a restringere i vasi sanguigni e ritardare la ricrescita dei peli.

Non tutti sanno, inoltre, che il tè verde è un vero e proprio alleato contro i peli. Uno degli ormoni che favorisce la ricrescita è il testosterone. La bevanda aiuterebbe a ridurre la sua produzione e quindi a rallentare la crescita. Il tè verde è, inoltre, un ottimo aiuto alla salute e alla bellezza. Integrarlo nella nostra alimentazione, quindi, porta diversi benefici.

Per rallentare la ricrescita dei peli sul viso e sul corpo utilizziamo questa spezia

Infine, l’ultimo metodo è quello di utilizzare la curcuma. Mischiamola alla farina di ceci e un cucchiaio di gel all’aloe vera. Mescoliamo bene fino ad ottenere una crema densa e omogenea. Spalmiamola sulla zona interessata, come viso, gambe e ascelle, e lasciamo asciugare. Dopo che si sarà asciugata completamente, eliminiamola con l’acqua tiepida. La curcuma, infatti, ha diversi principi attivi che ammorbidiscono la pelle e indeboliscono le radici dei peli. Aiuterebbe anche ad eliminare i peli incarniti. Con questi metodi, i peli cresceranno più lentamente e ci faranno risparmiare qualche visita all’estetista.

