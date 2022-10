Combattiamo la forfora e l’acne con questo fiore economico che nessuno conosce

La forfora è un problema molto diffuso, sia negli uomini che nelle donne. Ci sono diversi motivi per la sua formazione. Spesso questa problematica è legata a chi ha i capelli grassi e deboli. Soprattutto dopo l’estate e con il cambio di stagione, però, non è difficile che il problema si presenti anche a chi solitamente non ce l’ha.

Ci sono diversi rimedi naturali per la forfora. Uno di questi è l’infuso al fiordaliso, un fiore estremamente economico che cresce spontaneamente. Questo fiore, infatti, avrebbe delle caratteristiche che alleviano la forfora ed eventuale irritazione e prurito. Non solo è facilissimo da preparare, ma è anche molto economico. Ecco come produrlo e come utilizzarlo nella nostra routine di bellezza.

Le mille proprietà del fiordaliso

Per prima cosa, il fiordaliso è un fiore di campo dalle mille proprietà. Viene utilizzato molto come rimedio naturale per mali di varia natura e nella cosmesi. In particolare, contiene diversi elementi antinfiammatori e antiossidanti. Questa pianta è molto economica e ha origine in America e in Asia. Nasce in particolare nei campi di grano e nei terreni erbosi, spontaneamente. Per questo motivo, però, è minacciato negli ultimi anni dai diserbanti.

L’infuso al fiordaliso è semplicissimo da preparare e, se riusciamo a trovare qualche pianta spontanea, praticamente a costo zero. Questi fiori si trovano soprattutto in ottobre.

Combattiamo la forfora e l’acne con questo fiore: ecco la ricetta per l’infuso al fiordaliso

Ci serviranno:

500 g di fiori freschi di fiordaliso;

1 litro di acqua distillata.

Per prima cosa mettiamo l’acqua distillata in una pentola e facciamo bollire. Poi aggiungiamo i fiori freschi e lasciamo bollire per almeno 10 minuti. Passato il tempo necessario, filtriamo il liquido in una bottiglietta spray e lasciamo raffreddare.

Per utilizzarla ci basterà lavare accuratamente i capelli e poi utilizzare l’infuso come risciacquo finale. Bagnamo bene la cute e massaggiamo. Infine, risciacquiamo con acqua tiepida un’ultima volta e poi asciughiamo. Ripetiamo l’operazione un paio di volte a settimana e presto vedremo i risultati.

Tutti gli utilizzi di questo fiore portentoso

Combattiamo la forfora e l’acne con questo fiore spontaneo ed economico. Il fiordaliso, infatti, non è solo utile per aiutare la cute, ma anche in altri ambiti. Tra questi troviamo anche la pelle. Questo infuso, infatti, può essere utilizzato anche come tonico per il viso, particolarmente efficace contro l’acne e le impurità.

In alternativa, possiamo anche immergere due dischetti di cotone e applicarli sugli occhi chiusi. Il fiordaliso può, infatti, essere un ottimo alleato contro le occhiaie. Si può anche utilizzare direttamente come struccante. Un vero e proprio ingrediente segreto per la nostra bellezza.

