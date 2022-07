Per gambe lisce ecco tutti i trucchi per la depilazione e la ceretta in casa

Con l’estate, le giornate al mare e in piscina non mancano. Non solo, anche l’utilizzo di vestiti, pantaloncini corti e gonne non ci faranno mancare le occasioni per mostrare le nostre gambe. Molte desiderano depilarsi per avere gambe lisce e lucenti. Si ricade, quindi, nella ricerca di un’estetista che ci possa aiutare nei nostri compiti.

La depilazione, però, è molto facile da fare anche in casa. Non solo, ma potremmo anche farla meglio che dall’estetista con i giusti consigli. Per gambe lisce e morbide, infatti, ecco i trucchi della depilazione in casa, scopriamoli insieme.

Tipi di depilazione

Ci sono moltissimi tipi di depilazione. La prima è quella con il rasoio, che anche se è più veloce, fa ricrescere il pelo più velocemente. Utilizziamo sempre una schiuma per la rasatura, perché contiene componenti che preparano il pelo.

Facciamo attenzione alle lame, che siano pulite e affilate, per evitare peli incarniti e tagli. Inoltre, cerchiamo sempre di preparare la pelle prima, idratandola e facendo uno scrub.

Anche dopo la depilazione non dimentichiamoci di mettere una crema idratante o un olio. Questo tipo di rasatura, infatti, potrebbe seccare molto la pelle e rovinarla, se fatta di frequente.

La ceretta

Passiamo ora alla ceretta, che in estate è davvero una salvezza. Possiamo risparmiare molto facendola in casa e ci sono diversi metodi. Il primo è quello di utilizzare le strisce depilatorie, che si scaldano con le mani o l’asciugacapelli.

Se vogliamo davvero fare un buon lavoro, però, possiamo provare la ceretta a caldo. Questo tipo di depilazione utilizza una resina, che viene fusa, tramite un pentolino oppure una macchina apposita.

Dopo essere stata applicata sulla pelle, tramite il calore, apre i pori e imprigiona i peli, che vengono strappati con il bulbo. In questo modo si rallenta la ricrescita. Per avere un effetto ancora migliore e per non rischiare peli sotto pelle, seguiamo alcuni piccoli consigli.

Per gambe lisce ecco tutti i trucchi per la depilazione e la ceretta in casa

Innanzitutto, ricordiamoci di tenere sempre la pelle idratata con creme e oli. Cerchiamo di farlo tutti i giorni la settimana precedente alla ceretta. In questo modo la pelle diventerà più morbida e sarà più facile strappare il pelo.

Poi, cerchiamo di fare uno scrub almeno due giorni prima, per eliminare la pelle morta. In questo modo la cera aderirà più facilmente alla pelle. Non facciamolo il giorno stesso, però, perché le gambe potrebbero irritarsi.

Infine, i peli devono essere sufficientemente lunghi. Possiamo fare la ceretta approssimativamente 20 giorni dopo la precedente o 7 dopo il rasoio.

Infine, proviamo a fare la ceretta durante il ciclo per farla durare più a lungo. C’è da dire, però, che potrebbe fare più male del solito.

