Come ridurre i consumi e risparmiare sulla bolletta della luce

Vorremmo che qualcuno ci desse un pizzicotto per svegliarci da quest’incubo. Purtroppo, però, non è un sogno, ma la realtà. I costi nella bolletta della luce sono tornati ad essere elevati, tanto che molti negozi sono stati costretti a chiudere. All’aumento, ormai, ci avevamo fatto l’abitudine. Sono quasi tre anni che la situazione sociale ed economica è in totale disequilibrio. Prima la pandemia, poi la guerra, poi gli aumenti su tutto ciò che riguarda la vita quotidiana. Eppure, quest’anno, prima dell’estate, il prezzo della luce era diminuito, grazie a qualche intervento statale.

Adesso, però, la situazione è cambiata nuovamente. I mercati energetici sono stati travolti da un uragano che ha, conseguentemente, provocato l’impennata del prezzo di Borsa della luce, ma anche l’incremento del costo del gas naturale. Infatti, proprio nel territorio italiano, circa il 40% della produzione elettrica avviene grazie al gas. Inutile dire che, durante l’inverno, dovremmo aspettarci una bolletta “ricca”, a causa del riscaldamento. Eppure, cosa dovremmo fare? Battere i denti dal freddo? Assolutamente no. Pertanto, ciò che possiamo fare, al momento, è aspettare qualche intervento al riguardo e, nel frattempo, mettere in pratica alcune strategie che potrebbero tornarci utili per diminuire i consumi e, quindi, ridurre la cifra in bolletta.

Le fonti rinnovabili

Una cosa è certa. La luce e il gas sono aumentati, per cui è certo che la bolletta non sarà quella che ci aspettiamo. Tuttavia, non farebbe male attuare delle strategie per pagare qualcosina meno. Ecco, quindi, come ridurre i consumi e risparmiare anche sulla bolletta della luce. Innanzitutto, potrebbe essere utile investire una cifra iniziale per le fonti rinnovabili, come i pannelli solari. Certo, i costi possono essere notevoli ma ci permetteranno, in futuro, di risparmiare.

Le strategie

Altri modi per risparmiare consistono in quelle pratiche che permettono di consumare meno. In primis, evitare gli sprechi. Di conseguenza, accendere i riscaldamenti quando è strettamente necessario, oppure impostare il termostato a 19 o 20 gradi. Più basso è il termostato, più si attiverebbe un risparmio che può arrivare anche fino al 10%. Poi, teniamo spente le luci, quando non sono necessarie e non lasciamo in standby gli elettrodomestici. Piuttosto, stacchiamo la spina. Un altro aiuto può venire da parte delle ciabatte multipresa.

Ecco come ridurre i consumi e risparmiare grazie alle specifiche strategie sulla bolletta della luce

Per quanto riguarda il riscaldamento in casa, consigliamo di pensare a dei pannelli riflettenti da posizionare dietro ai termosifoni. In ogni caso, pensiamo anche al gas che ci serve per cucinare. Ci sono diversi modi per limitare il gas e risparmiare sulla bombola. Per esempio, possiamo cucinare per pochi minuti alimenti semplici ma gustosi, anche spendendo meno di 2 euro al giorno. In questo modo, potremo risparmiare sia sul gas che sulla spesa settimanale. Comunque, per accelerare il processo di ebollizione, dovremmo mettere sempre il coperchio e aggiungere il sale quando inizia il bollore. Un ulteriore suggerimento è calare tipi di pasta che necessitano di pochi minuti di cottura.

Inoltre, per le nostre esigenze, dovremmo comparare le offerte dei vari gestori, ma dovremmo anche imparare ad interpretare i dati in bolletta, in modo tale da vedere a quanto ammonta la tariffa ed eventualmente cercarne di migliori.

Lettura consigliata

È strepitoso come la cenere del pellet si possa usare per pulire la casa e per proteggere il giardino